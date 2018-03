Neu: Marrakesch ab Nürnberg

Ab 30. Oktober 2018 fliegt Ryanair nonstop vom Albrecht Dürer Airport Nürnberg nach Marrakesch. Immer dienstags und samstags startet um 11.15 Uhr eine Maschine der irischen Fluggesellschaft in Richtung Marokko. In nur knapp vier Flugstunden ist das attraktive Winterziel Marrakesch, das mit angenehmen Temperaturen und wenigen Regentagen lockt, ab Nürnberg erreichbar.



Zudem verlängert Ryanair das bereits bestehende Sommer-Flugangebot von Nürnberg nach Thessaloniki, das nun auch im Winter angeflogen wird.



Die Flüge sind in Kürze unter www.ryanair.com buchbar.

