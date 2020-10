Businesskunden aus der Metropolregion Nürnberg bietet der Albrecht Dürer Airport Nürnberg den schnellsten und entspanntesten Start für die Geschäftsreise. Dies drückt sich in der erneuten Auszeichnung mit dem Business Traveller Award in der Kategorie „Bester Flughafen für Geschäftsreisende in Deutschland“ aus – zum 13. Mal in Folge. Der Bewertung liegt eine Umfrage der Business Traveller Magazins unter über 1.000 Lesern zugrunde. Der Airport Nürnberg konnte sich vor den großen Drehkreuzflughäfen München (2. Platz) und Frankfurt (3.Platz) in der Gesamtbewertung positionieren. Die Daten wurden vor der Corona-Pandemie erhoben.



Die Business Traveller Awards, die dieses Jahr erstmals nicht persönlich übergeben werden konnten, gehören zu den begehrten Auszeichnungen in der Geschäftsreisewelt. Nürnberg erreichte die Gesamtbewertung „Sehr gut“ und konnte besonders mit seinen kurzen Wegen, der einfachen Orientierung sowie der guten Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln punkten. Die Befragten lobten außerdem die flotte Gepäckabfertigung.



Die anhaltend hohe Kundenzufriedenheit verbunden mit einem ebenso hohen Imagewert sind Ausdruck für die große Beliebtheit des Albrecht Dürer Airport Nürnberg bei den Passagieren. Gerade von Businessreisenden werden Alleinstellungsmerkmale wie die Zeitvorteile vor Ort mit hoher Servicequalität geschätzt.



Das Airport Nürnberg-Team freut sich darauf, hoffentlich bald wieder mit zunehmendem Geschäftsreisebedarf als Gateway einer starken Metropolregion Nürnberg an diesen Erfolg anknüpfen zu können.

