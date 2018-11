Airport verschenkt airberlin-Flugzeug für guten Zweck

16.11.18

Etliche Jahre stand er im Wartebereich des Albrecht Dürer Airport Nürnberg und ließ die Zeit bis zum Boarding für kleine Passagiere wie im Flug vergehen: Der Airbus A320 mit airberlin-Beklebung und Kletter- sowie Rutschmöglichkeit sucht ein neues Zuhause. Aus Platzgründen musste der acht Meter lange Spielflieger vor einiger Zeit abgebaut werden, soll jedoch auch in Zukunft jungen Pilotinnen und Piloten Freude bereiten.



Noch bis 7. Dezember können soziale Einrichtungen in der Metropolregion Nürnberg, die mit Kindern und/oder Jugendlichen arbeiten, an einem Fotowettbewerb teilnehmen, um das Flugzeug für ihren Spielplatz zu gewinnen. Gefragt ist ein möglichst originelles Bild. Alle Einsendungen werden auf der Airport-Website veröffentlicht, wo über den kreativsten Beitrag abgestimmt werden kann. Anschließend wählt eine Jury aus fünf Favoriten den Gewinner.



Teilnahme unter www.airport-nuernberg.de/fotowettbewerb-kletterflugzeug

