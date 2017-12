Historische Bestmarke am Hannover Airport: Schon jetzt 5,7 Millionen Fluggäste

An diesem Freitag hat ein Passagier des Lufthansa-Fluges LH 2097 nach München Geschichte geschrieben: Als 5,7-millionster Fluggast am Hannover Airport im Jahr 2017. Noch nie in der Geschichte des Flughafens sind so viele Menschen ab Hannover Airport geflogen.



Flughafen Geschäftsführer Dr. Raoul Hille überraschte Agnes Kozma aus Budapest mit zwei Tickets für die Strecke Hannover-München.



Damit ist 2017 schon jetzt ein Spitzenjahr für den Flughafen. Bis Ende des Jahres werden es sogar 5,8 Millionen Passagiere sein.



Die Lufthansa-Gruppe hat daran großen Anteil. Eurowings, Swiss Air und Brussels Airlines gehören zu den Top Carriern am Hannover Airport. Die Strecke nach München ist bei den Fluggästen stark nachgefragt. Zurzeit gibt es bis zu neun Verbindungen täglich in die bayerische Landeshauptstadt. 2018 wird diese Frequenz sogar noch weiter erhöht.



„Auch das breite Low-Cost-Angebot trägt zum aktuellen Erfolgskurs bei. Viele attraktive Urlaubsziele und wichtige Business-Strecken kurbeln die Fluggastzahlen am Hannover Airport an“, so Dr. Hille.



Der Rekord hat sich bereits im Sommer abgezeichnet. Seit April gab es am Hannover Airport jeden Monat ein Passagierwachstum im zweistelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahresmonat.

Flughafen Hannover Langenhagen GmbH

