Hannover Airport: Lindenstraßen-Stars live am HAJ. Helga und Klaus Beimer, Gabi Zenker, Anna Ziegler, Tanja Schildknecht und Co. zu Gast bei Erleben & Erlesen am 10. März

Das ist ein echter TV-Hammer: 1.758 Folgen, 34 Jahre Laufzeit. Die Lindenstraße hat Fernsehgeschichte geschrieben. Am 29. März wird die letzte Folge der Kultserie ausgestrahlt. Deutschlands älteste Seifenoper verabschiedet sich in den Ruhestand.



Kurz zuvor gewähren „Mutter Beimer“ und neun weitere Darsteller exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Bei Erlesen & Erleben plaudern sie aus dem Lindenstraßen-Nähkästchen und reden über das Serien-Aus.



Marie-Luise Marjan, Moritz A. Sachs und Andrea Spatzek sind seit der ersten Folge dabei. Als Helga Beimer, Sohn Klaus und Gabi Zenker (anfangs noch unter dem Namen Gabi Skabowski) erlebten die drei in den letzten Jahren unter anderem 21 Geburten, 36 Hochzeiten und 54 Todesfälle. Sybille Waury, in der Lindenstraße als Tanja Schildknecht bekannt, ist seit Folge zwei dabei. Sie kann einiges über die Höhen und Tiefen ihrer Rolle berichten.



Auch Irene Fischer als Anna Ziegler und Rebecca Siemoneit-Barum als Iphigenie Zenker, genannt Iffi, gehören seit Jahren zur Stammbesetzung der Lindenstraße.



Die weiteren Gäste sind Erkan Gündüz, Jacqueline Svilarov, Felix Maximilian und Cosima Viola.



Erkan Gündüz lebt als Murat Dagdelen seit über 15 Jahren in der Lindenstraße Nr. 3. Jacqueline Svilarov spielt seit Folge 744 die Polizistin Nina Zöllig. Die Rolle von Jaqueline „Jack“ Aichinger wird von Cosima Viola verkörpert. Felix Maximilian ist seit Folge 1.699 als Johannes Diestl dabei.



Das Lindenstraße-Spezial ist Teil der beliebten Talk- und Lesereihe Erleben & Erlesen. Um mehr Gästen als sonst die Möglichkeit zu geben, die Stars ganz nah zu erleben, findet die Veranstaltung im Maritim Airport Hotel statt.



Einlass ist um 18:30 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr. Es gibt keine festen Sitzplätze.



Nach dem Bühnentalk stehen die Stars für Autogramme und Selfies zur Verfügung.



Tickets gibt es ab sofort für 20 Euro im Erlebnis-Shop auf der Airport Plaza am Flughafen oder online auf

www.eventim.de und in allen Laporte-Shops in Hannover sowie bei der Buchhandlung DECIUS an der Markthalle (ggf. zzgl. Shopgebühren und Versand).



Die weiteren Termine im Überblick:



13.02.2020: Martin Semmelrogge



07.03.2020: Christian Berkel



22.04.2020: Traumschiff-Spezial mit Heide Keller



28.05.2020: Adele & Rolf Seelmann-Eggebert

