Ab sofort kann direkt am HAJ auf das Coronavirus getestet werden. Die Firma EcoCare hat hierfür ein Testzentrum auf der Abflugebene im Terminal C eröffnet.



Getestet werden nur symptomfreie Personen, die sich zuvor online angemeldet haben: www.ecocare.center/hannover-airport. Aktuell sind täglich bis zu 150 Testungen möglich.



Die Teststation ist Montag bis Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. An Heiligabend und den Weihnachts-feiertagen sind die Öffnungszeiten von 10:00 bis 14:00 Uhr.



Personen können zwischen zwei Testverfahren wählen: Zum einen bietet EcoCare einen PCR-Test für 69 Euro an. Das Ergebnis liegt innerhalb von 24 bis 36 Stunden vor. Zudem kann auch ein Antigen Schnelltest durchgeführt werden. Dieser kostet 49 Euro und das Ergebnis liegt innerhalb von 15 bis 20 Minuten vor.

