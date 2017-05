Privatpilotenvereinigung COPA kommt für ihr Jahrestreffen 2017 an den Bodensee-Airport Friedrichshafen

Am vergangenen Wochenende begrüßte der Bodensee-Airport Friedrichshafen rund 50 Mitglieder der europäischen Gruppe der Cirrus Owners and Pilots Association (COPA) zu ihrem traditionellen Jahresmeeting, die mit rund 20 Flugzeugen anreisten.



Viel Betrieb auf dem Vorfeld des Bodensee-Airports: Jedes Jahr treffen sich Mitglieder der europäischen Gruppe der Cirrus Owners and Pilots Association (COPA) in einem anderen Land Europas zum Erfahrungsaustausch, zur Fortbildung und zur Pflege der Freundschaft. Diese Treffen fanden in den vergangenen Jahren in Toulouse, Jersey, Bornholm, Elba, Zell am See und am Schwarzen Meer statt – in diesem Jahr wurde der Bodensee-Airport als Treffpunkt ausgewählt.



Den Privatpiloten, die aus ganz Europa mit ihren Cirrus-Flugzeugen der Typen SR20, SR22 und S22T anreisten, wurde ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm geboten. Bei bestem Bodenseewetter besuchten die Gäste unter anderem die Blumeninsel Mainau, das Zeppelin- und Dorniermuseum und genossen bei einem Rundflug den Ausblick auf die Zugspitze und Schloss Neuschwanstein von oben.



Prof. Dr. Dieter Kistler als Veranstalter dankte dem Team des Bodensee-Airport: „Nicht nur wettermäßig, auch organisatorisch konnten wir eine hervorragende Visitenkarte für die Region abgeben.“



Claus-Dieter Wehr ergänzt: „Wir freuen uns, dass wir die Gruppe der Cirrus Owner und Pilots Association zum Jahrestreffen 2017 für den Bodensee-Airport gewinnen konnten. Somit konnten wir bei diesen wichtigen Multiplikatoren eindrucksvoll die hervorragende aviatische Infrastruktur am Flughafen als auch die Bedeutung des Luftfahrtstandortes Friedrichshafen in der Vergangenheit und Gegenwart präsentieren.“

Flughafen Friedrichshafen GmbH

