Flugbetrieb am Flughafen Bremen stabilisiert sich

Nachdem der Flughafen Bremen am gestrigen Sonntag wegen einer Betriebsstörung ab 18:26 Uhr bis 1:17 Uhr gesperrt war, stabilisiert sich der Flugbetrieb im Laufe des heutigen Tages.



„Wir haben den Flugbetrieb am heutigen Montag wieder regulär aufgenommen und bislang sind nur Unregelmäßigkeiten in Einzelfällen zu verzeichnen, die auf die gestrige Schließung des Flughafens zurückzuführen sind“, so Christian Knuschke, Chief Operating Officer des Flughafen Bremens. „Das liegt daran, dass Flugzeuge, die gestern nicht in Bremen landen konnten, sich für einen entsprechenden Abflug ab Bremen nicht hier am Flughafen befinden. So sind sogenannte Positionierungsflüge notwendig, bei denen wir als Flughafen selbstverständlich unterstützen, wo wir können.“



Die Deutsche Flugsicherung hatte Flugzeuge während der Schließung zu anderen Flughäfen in der Umgebung umgeleitet. Grund für die temporäre Sperrung der Start- und Landebahn war ein Kleinflugzeug, das bei der Landung von der Piste abgekommen ist. Keines der drei Besatzungsmitglieder wurde dabei verletzt. Die vorgeschriebene Untersuchung der zuständigen Behörden dauert noch an, die Start und Landebahn wurde ab 1:17 Uhr wieder freigegeben.



„Der Flughafen Bremen ist auf Zwischenfälle dieser Art durch umfassende Notfallpläne vorbereitet, da Sicherheit zu jedem Zeitpunkt unsere höchste Priorität ist“, erklärt Christian Knuschke. „Diese Pläne berücksichtigen verschiedenste Szenarien. Im Rahmen regelmäßiger Übungen werden die Abläufe intensiv geübt, sodass alle Prozesse im Ernstfall wie Zahnräder ineinander greifen. Das Krisenmanagement und die enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden haben auch gestern sehr gut funktioniert.“



Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) aus Braunschweig hat noch am gestrigen Abend ihre Untersuchungen aufgenommen. Die Bergung war um 1:00 Uhr beendet und der Flughafen für den Flugbetrieb ab 1:17 Uhr wieder freigegeben.

