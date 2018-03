Flugbetriebsleiter Elmar Kleinert wechselt zum Flughafen Bremen

Elmar Kleinert, der Leiter des Flugbetriebs an den Flughäfen Tegel und Schönefeld, übernimmt im Sommer dieses Jahres die Geschäftsführung des Bremen Airport.



Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Elmar Kleinert hat es in den letzten Jahren geschafft, die begrenzten Kapazitäten an unseren Flughäfen mit den stark steigenden Fluggastzahlen in Einklang zu bringen. Er verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Für seine weiteren beruflichen Aktivitäten wünschen wir ihm alles Gute.“

