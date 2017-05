Delta fliegt auf Berlin

Nach sechs Jahren Unterbrechung startete Delta Air Lines heute zum ersten Mal wieder von Berlin aus. Der Erstflug markierte den Beginn der neuen täglichen Verbindung der US-Fluggesellschaft nach New York-JFK in der aktuellen Sommersaison.



Führungskräfte der Airline wohnten den Erstflugfeierlichkeiten ebenso bei wie der Geschäftsfeldleiter Operations, Elmar Kleinert, sowie Kent Logsdon, Chargé d’Affaires ad interim in der örtlichen US-Botschaft. Der Delta-Flug DL222 landete heute Morgen aus New York-JFK, um die deutsche Bundeshauptstadt wenig später wieder in Richtung Atlantik zu verlassen.



„Mit diesem Flug bedient Delta jetzt fünf Städte in Deutschland, das ist mehr als in jedem anderen europäischen Markt“, so Nat Pieper, Deltas Senior Vice President Alliances. „Uns verbindet eine gemeinsame Geschichte mit Berlin, und wir freuen uns, diesen Sommer in die Hauptstadt zurückzukehren und unser Streckennetz ab Deutschland weiter auszubauen.“



Vor dem Abflug kam es im Rahmen der Feierlichkeiten neben dem Anschnitt des Erstflugkuchens auch zur traditionellen Ribbon-Cutting-Zeremonie. Den Passagieren des Erstfluges wurden vor dem Boarding zudem Teddybären – das Symbol Berlins – und Cupcakes überreicht.



Prof. Dr.-Ing. Engelbert Lütke Daldrup, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH: „Willkommen zurück in Berlin! Dass Delta Air Lines die Verbindung Berlin - New York nach sechs Jahren wieder in ihren Flugplan aufnimmt, wird bei Fluggästen hier in der Region auf positive Resonanz stoßen. Die Metropole am Atlantik ist für USA-Urlauber, für Businesskunden und für Städtereisende ein attraktives und beliebtes Reiseziel. Auch Berlin ist für New Yorker sehr attraktiv. Unsere Stadt wird durch zusätzliche Besucher aus den USA profitieren. Wir wünschen Delta Air Lines allzeit einen guten Flug.“



Fluggäste auf der neuen Berlin-Strecke haben die Wahl zwischen über 60 bequemen Umsteigeverbindungen ab New York-JFK in ganz Nordamerika, Lateinamerika und der Karibik. Durch Großinvestitionen in das Terminal 4 am New Yorker Flughafen ermöglicht Delta ihren Kunden mehr Umsteigeverbindungen am selben Terminal und verbessert mit einem größeren Shopping- und Gastronomieangebot zudem das Kundenerlebnis vor Ort.



„Berlin ist eine von fünf neuen Verbindungen, die wir heute in Europa starten“, so Dwight James, Deltas Senior Vice President Transatlantic. „Delta hat sich dem Aufbau eines Routennetzes in Europa verschrieben und unterstützt damit die Bedürfnisse ihrer Geschäfts- und Urlaubsreisenden.“



Im vergangenen Jahr waren die Vereinigten Staaten laut einer Statistik von Visit Berlin mit über 1,1 Millionen Besuchern der drittgrößte Kernmarkt für Berlin, was einem Plus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.



Deltas Berlin-Verbindung operiert wie folgt:







Flug DL222 - Abflug 12.55 Uhr Berlin - Ankunft 15.45 Uhr New York JFK

Flug DL422 - Abflug 08.33 Uhr New York JFK - Ankunft 11.00 Uhr Berlin (+1 Tag)





Einige Highlights auf den Deutschland-Flügen von Delta:







WLAN-Verbindung und Bildschirme in der Rückenlehne des Vordersitzes mit Delta Studio™ on demand und Zugriff auf mehr als 300 Filme, TV-Serien, Musik und Videospiele an jedem Sitz.

Delta One mit vollständigen Flachbettsitzen und von Spitzenköchen kreierte Menüs, ausgezeichnete Weine sowie Amenity Kits von TUMI mit Produkten von Kiehl’s since 1851 und Westin Heavenly Bedding, die exklusiv von Westin Hotels & Resorts für Delta designt wurden.

Zugang zur Sky Lounge in Berlin-Tegel und zum Delta Sky Club in New York-JFK inklusive Delta Sky Deck für Premiumkunden.

Delta Comfort+ mit zusätzlicher Beinfreiheit und größerem Neigungswinkel der Rückenlehne als in der Main Cabin.

Kostenfreie alkoholische Getränke wie Bier, Wein und Spirituosen in allen Klassen.





Um Flüge von Delta ab Berlin oder jeder anderen deutschen Stadt zu buchen, können Sie delta.com besuchen, die Reservierungshotline unter +49 (0) 69 29 993 771 anrufen oder sich an Ihr Reisebüro wenden.



Über Delta



Delta Air Lines befördert jährlich fast 180 Millionen Fluggäste. Das Magazin FORTUNE wählte Delta auch 2017 unter die Top 50 der meist geschätzten Unternehmen der Welt sowie zum fünften Mal in fünf Jahren zur angesehensten Fluggesellschaft weltweit. Bei der jährlichen Airline-Umfrage von Business Travel News lag Delta als erste Fluggesellschaft überhaupt in sechs aufeinander folgenden Jahren auf Platz 1. Delta und die Delta Connection Fluggesellschaften bedienen ein globales Streckennetz von 323 Destinationen in 59 Ländern auf sechs Kontinenten. Die in Atlanta beheimatete Fluggesellschaft beschäftigt rund 80.000 Mitarbeiter in aller Welt und verfügt über eine Mainline-Flotte von mehr als 800 Flugzeugen. Als Gründungsmitglied der globalen Luftfahrtallianz SkyTeam hat Delta ein branchenweit führendes transatlantisches Joint Venture-Abkommen mit Air France-KLM und Alitalia geschlossen. Außerdem hat die Fluggesellschaft ein JV mit Virgin Atlantic gebildet. Mit den Allianzpartnern bietet Delta von den Drehkreuzen in Amsterdam, Atlanta, Boston, Detroit, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York-JFK and LaGuardia, London-Heathrow, Paris-Charles de Gaulle, Salt Lake City, Seattle and Tokio-Narita über 15.000 Flüge täglich an. Delta investierte mehrere Milliarden US-Dollar in die weitere Optimierung von Bordprodukten, Serviceleistungen und Flughafeneinrichtungen. Weitere Informationen online auf dem Delta News Hub und auf www.delta.com, bei Twitter unter @DeltaNewsHub, unter google.com/+delta, bei Facebook unter Facebook.com/Delta sowie im Delta-Blog takingoff.delta.com.



Bildmaterial



Mit Delta Air Lines nach New York

Ab sofort verbindet die Airline Berlin-Tegel täglich nonstop mit New York. Burkhard Kieker (Geschäftsführer der Berlin Tourismus & Kongress GmbH, 6.v.l.), Kent Logsdon (Chargé d’Affaires ad interim der U.S. Embassy & Consulates in Germany, 7.v.l.), Nat Pieper (Senior Vice President – Europe, Middle East and Africa for Delta Air Lines, 9.v.l.) und Elmar Kleinert (Geschäftsfeldleiter Operations, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH, 10.v.l.) inmitten der Crew von Delta Air Lines beim offiziellen Ribbon Cutting.



Quelle: Thomas Kierok / Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

