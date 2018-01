Beiersdorf mit starker Geschäftsentwicklung in 2017 - Weiterer Umsatzschub im 4. Quartal

.



• Konzernumsatz organisch um 5,7% gesteigert (nominal 4,5%)

• Consumer erzielt organisches Umsatzwachstum von 4,7% (nominal 3,4%)

• tesa steigert Umsatz um 10,6% (nominal 9,7%)

• EBIT-Prognose für den Konzern wird bestätigt

• Umsatzrendite nach Steuern bei etwa 10% erwartet



Die Beiersdorf AG, Hamburg, hat im Geschäftsjahr 2017 erneut signifikante Umsatzzuwächse erwirtschaftet und ihre Marktanteile weiter ausgebaut. Das gilt sowohl für den Unternehmensbereich Consumer als auch für tesa. Nach einer kontinuierlichen Steigerung des Umsatzes in den ersten Monaten des Geschäftsjahres erzielte Beiersdorf im 3. Quartal gegen den allgemeinen Branchentrend einen deutlichen Zuwachs, gefolgt von einem kräftigen Umsatzschub im 4. Quartal. Nach den vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen legte Beiersdorf beim Konzernumsatz um 5,7% zu. Nominal stieg er von 6.752 Mio. € um 4,5% auf einen Spitzenwert von 7.055 Mio. €. Im Unternehmensbereich Consumer wurde ein organisches Umsatzplus von 4,7% erwirtschaftet. tesa unterstrich mit einer deutlichen Umsatzsteigerung von 10,6% seine herausgehobene Marktstellung.



Beiersdorf erwartet für den Konzern sowie für den Unternehmensbereich Consumer eine gegenüber dem Vorjahr leicht verbesserte sowie für tesa eine deutlich über dem Vorjahreswert liegende EBIT-Umsatzrendite. Die Umsatzrendite nach Steuern wird bei etwa 10% erwartet. Die Abweichung im Vergleich zum Vorjahreswert resultiert aus dem Fehlen von Einmalerträgen des Jahres 2016 sowie aus Wechselkurseffekten und Wertverlusten bei Finanzanlagen in 2017. Die finalen Finanz- und Ertragswerte werden erst mit Abschlusserstellung 2017 vorliegen.



„Beiersdorf hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einmal mehr seine hohe Schlagkraft und Wettbewerbsfähigkeit bewiesen. Wir sind mit unseren unverwechselbaren, international anerkannten Marken hervorragend aufgestellt. Unsere Produktinnovationen begeistern die Verbraucher. Effizienz und hohe Anpassungsfähigkeit an sich schnell verändernde Märkte gehören zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens. Das sind die Ergebnisse harter Arbeit in den letzten Jahren und einer konsequent umgesetzten Unternehmensstrategie. Wir haben Grund, das Geschäftsjahr 2018 mit vorsichtiger Zuversicht anzugehen“, so Stefan F. Heidenreich, Vorstandsvorsitzender der Beiersdorf AG.



Unternehmensbereich Consumer



Der Unternehmensbereich Consumer erzielte im Geschäftsjahr 2017 ein organisches Umsatzwachstum von 4,7%. Nominal lag der Umsatz mit 5.798 Mio. € um 3,4% über dem Vorjahreswert von 5.606 Mio. €. Dabei wurde in allen Regionen ein organisches Umsatzplus erwirtschaftet. Zur Steigerung des Umsatzes haben alle Kernmarken des Unternehmens – NIVEA, Eucerin, Hansaplast und La Prairie − beigetragen.



Unternehmensbereich tesa



tesa steigerte 2017 den Umsatz organisch um 10,6 %. Nominal stieg der Umsatz von 1.146 Mio. € im Vorjahr um 9,7% auf 1.257 Mio. €. Zu dieser erfolgreichen Geschäftsentwicklung trugen sowohl das direkte Geschäft mit Industriekunden als auch das Segment Trade Markets bei, zu dem unter anderem das Endverbrauchergeschäft gehört.



Alle Zahlen des Geschäftsjahrs 2017 sind vorläufig und nicht testiert. Die endgültigen Geschäftszahlen werden auf der Bilanzpressekonferenz und der Finanzanalystenkonferenz am 1. März 2018 in Hamburg vorgestellt.

Beiersdorf AG

Die Beiersdorf AG ist ein führender Anbieter innovativer und hochwertiger Hautpflegeprodukte und verfügt über mehr als 130 Jahre Erfahrung in diesem Marktsegment. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg beschäftigt weltweit über 18.000 Mitarbeiter und ist im deutschen Leitindex für Aktien, dem DAX, gelistet. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Beiersdorf einen Umsatz von 6,8 Mrd. Euro. Die weltweit größte Hautpflegemarke* NIVEA ist das Herzstück des Markenportfolios, zu dem darüber hinaus Marken wie Eucerin, La Prairie, Labello und Hansaplast zählen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft tesa SE, ein ebenfalls weltweit führender Hersteller in seiner Branche, versorgt Industrie, Gewerbe und Verbraucher mit selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen.



* Quelle: Euromonitor International Limited; NIVEA als Dachmarke in den Kategorien Gesichts-, Körper- und Handpflege; Handelsumsatz 2016.



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren