Dritte Flensburg Boat Show vom 7. bis 9. September

Die Besucher der Flensburg Boat Show können sich auf besondere Top-Marken wie Beneteau, Jeanneau, X-Yachts, Dehler und Hanse Yachten freuen.Der ebenfalls in Flensburg ansässige Yachthändler BM-Yachting präsentiert auf der Flensburg Boat Show die Segelyachten der französischen Marke Beneteau mit den Modellen Oceanis 62, Oceanis 51.1 und dieMotoryachten Swift Trawler 30, Gran Turismo 40, Antares 30S, Antares 6, 7, 9, Barracuda 6, 7, 9 sowie eine norwegische Saga 325. Die zweite große französische Marke wird in Flensburg durch den Bönningstädter Yachthändler Gründl repräsentiert. Es werden die Segelyachten der Sun Odyssey-Linie und die Motoryacht-Modelle NC 14, Merry Fisher und Cap Camarat gezeigt.Die dänische Premium-Marke mit ihrer deutschen Vertretung vor Ort präsentiert neben einer Deutschlandpremiere gleich eine ganze Flotte der neuesten Modelle. Die Deutschlandpremiere feiert die X4.6 auf der Flensburg Boat Show. Daneben werden die Xc 38 für den Cruising- und die Xp 38 für den Performance Einsatz gezeigt. Der Flensburger Yacht Service zeigt neben den Hanse Segelyachten, elegante Motoryachten von Sealine, sowie eine Delta 33 und das Top-Modell unter den Daycruisern Frauscher 858 Fantom. Aus Damp wird vom dort ansässigen Yachtzentrum Damp eine Dehler 34 und einer Hanse 388 in Flensburg ausgestellt.Neben den vielen ausgestellten Yachten wird in der Flensburger Marina von der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) die Nis Randers gezeigt.„Auch das Landprogramm konnte Jahr für Jahr ausgebaut werden“, so einer der Geschäftsführer des Flensburger Yacht Service und Veranstalter der Messe, Christoph Volkmann. An Land bekommen die Messebesucher Produkte und Leistungen von Schaumwerk 24, Renskib, Bootsmotoren Thiesen, Pantaenius, Waterloft und den Nautic Shop des Flensburger Yacht Service zu sehen. Mit von der Partie ist Sven Anderssen, der mit seinem Anderssen Yachting-Shop maritme Bekleidung und Ausrüstung bekannter Marken anbieten wird. Wer sein Schiff für die kommenden kühleren Monate vorbereiten möchte, findet beim Yachtservice Klepsch den richtigen Anbieter rund um das Thema Einbauheizungen.Für die Besucher der Inwater – Messe, die sich im Segelsport ausbilden lassen wollen bietet die Segelschule Förde Segler das richtige Angebot für Anfänger und Fortgeschrittene.Die Flensburg Boat Show findet von Freitag den 7. bis Sonntag, den 9. September 2018 im Sonwik Yachthafen statt. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei und die Fähre von Flensburg legt stündlich in Sonwik an.Weitere Informationen sind auf der Webseite www.FYS.de und bei Facebook unter Flensburg Boat Show zu finden.