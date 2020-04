Pressemitteilung BoxID: 795302 (Fleming's Hotel Management & Servicegesellschaft mbH & Co. KG)

Angepasst auf individuelle Buchungsbedürfnisse

Fleming's Hotels setzen ausschließlich auf flexible Preise

Preissystem mit maximaler Flexibilität: Aufgrund der herrschenden Unsicherheit bei der Reiseplanung in den kommenden Monaten bieten die Fleming’s Hotels ab sofort ausschließlich anpassungsfähige Raten an. Damit geht die Hotelgruppe in herausfordernden Zeiten auf das wachsende Sicherheitsbedürfnis der Gäste bei Hotelbuchungen ein. Mit der neuen „Fast & Flex Rate“ bieten Fleming’s Hotels eine kostenfreie Stornierungsoption, die kostengünstigere Variante „Flex & Save Rate“ gewährt maximale Flexibilität hinsichtlich einer möglichen Umbuchung.



Künftige Hotelgäste wünschen sich variable Möglichkeiten für Umbuchungen oder Stornierungen. Daher streicht die Fleming’s Hotelgruppe ab sofort konsequent alle fixen, starren Preise. Die neue „Flex & Save Rate“ beinhaltet für alle Gäste die Option, ihre Buchung jederzeit gegen eine geringe Bearbeitungsgebühr von 19 Euro (zuzüglich möglicher Tarifdifferenz) anzupassen. Somit erhalten Reisende in diesem Fall zu jedem Zeitpunkt das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für ihre Reservierung und zugleich maximale Flexibilität. Wer dagegen an einen fixen Reisezeitraum gebunden ist, wählt alternativ die „Fast & Flex Rate“. Diese gewährt neben einer kostenfreien Stornierung der Buchung bis 18.00 Uhr des Anreisetages auch das bequeme Buchen mit nur drei Klicks ohne Kreditkarte. Gäste können ihren Aufenthalt mit diesem Tarif jetzt bereits buchen und erst später bezahlen.



Filip Blodinger, CEO der Fleming’s Hotelgruppe: „Ungewisse Zeiten wie diese erfordern ein hohes Maß an Flexibilität. Genau dies möchten wir auch für unsere Gäste sicherstellen. Wir verstehen, dass viele Reisende aktuell große Unsicherheit verspüren, wenn sie ein Hotelzimmer buchen wollen. Für die kommenden Monate bieten wir deshalb mit unseren zwei Flex-Tarifen Varianten für jedes individuelle Buchungsbedürfnis. Dank dieser Lösungen können unsere Gäste auch in den kommenden Wochen bequem und sicher bei uns buchen, mit der Gewissheit, dass sie jede Buchung ändern können.“



Die Buchung der neuen Flex-Preise ist ab sofort möglich unter: https://www.flemings-hotels.de/

