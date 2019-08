Pressemitteilung BoxID: 764023 (Fleet Union UG (haftungsbeschränkt))

Great Grandpa kündigen zweites Album an und veröffentlichen neue Single "Mono no Aware"

.



GREAT GRANDPA - FOUR OF ARROWS

Neues Album erscheint im Oktober auf Big Scary Monsters.

Neue Single "Mono no Aware" im Stream.



Auf dem Wildwood Tarot-Deck ist die Karte "Four of Arrows" mit einem Menschenbild verziert, das mit dem Gesicht nach unten auf den Boden schaut. Die Pfeile umgeben ihn und ragen aus dem Boden, berühren ihn jedoch nicht. Ein großer Schmetterling schwebt darüber in der Luft. Die Karte symbolisiert Ruhe – es ist ein Aufruf zur Erholung. Die Symbolik der Karte trifft auf den Zustand zu, in dem sich Pat Goodwin samt seinen Bandmitgliedern befand.



Great Grandpa - "Mono no Aware" (Lyric-Video)

YouTube: https://youtu.be/c9K9bSaFz_U



Great Grandpa gehen kopfüber in die Dunkelheit und kommen dabei mit ihrer bislang vollendetsten Arbeit zurück. Obwohl es inhaltlich schwer bleibt, dienen die hellen Arrangements von "Mono no Aware" als unzuverlässiges Licht im Dunkeln. Der Song ist eine wehmütige Ode an den Verlust von Unschuld, die Unbeständigkeit und noch konkreter "den Pathos der Dinge", kombiniert mit sternenklaren Synthies und ausgefeilten Harmonien.



Gitarrist Pat Goodwin zum neuen Song "Mono no Aware": "Inspired by the works of Kazuo Ishiguro, “Mono no Aware” peers into childhood mysteries and loss of innocence to make sense of an elusive present. It is an admission that we, as thinking, feeling beings, are always in a state of beautiful loss.”



Nach der Veröffentlichung von "Plastic Cough" im Jahr 2017 war die Band unzertrennlich: sie lebte und arbeitete zusammen und tourte unermüdlich. Als die Tournee endete, verteilte sich die Band plötzlich über die gesamte USA – nun getrennt und isoliert voneinander. Diese Trennung war nicht geplant, aber sie erwies sich als notwendig. Nun gab es die Gelegenheit einen Einblick in ihr Leben, ihre Beziehungen und deren kreativen Zweck zu gewinnen.



Auf diese Weise entstand "Four of Arrows" - eine kreative Wendung zur Selbstbeobachtung und das kollektive Ergebnis von Great Grandpas Ruhe und Einsamkeit. Zweifellos sind die 11 Songs auf der neuen Platte eine Abwendung vom verspielten Kopfnicken zu Pizza und Zombies auf "Plastic Cough". Der Schreib- und Aufnahmeprozess hatte sich weiterentwickelt - weniger Garagen-Jam in Seattle, dafür mehr Solo-Songwriting-Sessions. Die meisten Songs auf dem neuen Album wurden alleine von Pat Goodwin und Carrie Goodwin geschrieben, während sie auf Reisen waren und im mittleren Westen lebten. Getrennt voneinander geschrieben, wurden die Songs bei der Wiedervereinigung der Band zum Leben erweckt, als die Aufnahmen am Neujahrestag 2019 mit Produzent Mike Vernon Davis (Modest Mouse, Portugal. The Man) begonnen haben.



Great Grandpa überließ es den Karten und nutzte die freie Zeit voneinander, um zu wachsen, und die gemeinsame Zeit, um sich wieder zu vereinen. Ihr besonderer Ansatz hat eine musikalische Kulisse für ihre gemeinsamen Emotionen geschaffen. Das neue Album ist damit ein Beweis an sie selbst und an ihre Anpassungsfähigkeit.



"Four of Arrows" erscheint am 25. Oktober 2019 über Big Scary Monsters.



www.greatgrandpa.band/

www.facebook.com/greatgrandpaband/

