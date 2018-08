Für Fans von Portugal / The Man, Alt-J

Das experimentelle Pop-Kollektiv Huyghend (sprich: "Jugend" oder "Weekend") aus Köln veröffentlicht heute sein Debütalbum "H1" bei Dorfjungs. Dazu erscheint das neue Video zum betörenden Song "Edifice", das auf einem Road-Trip durch die USA gedreht wurde.



Der Clip zu "Edifice" wurde auf einer zweimonatigen Reise durch die Amerika von Miriam Gossing und Lina Sieckmann gedreht. Das Video, in dem zwei Frauen vor etwas Unbekannten flüchten, orientiert sich am feministischen Roadmovie "Thelma & Louise". Die beiden Künstlerinnen mischen neue 16mm-Film Aufnahmen mit Originalszenen aus dem 90er-Jahre Film und verpassen der Geschichte ein neues Ende.







Huyghend - "Edifice" (Musikvideo)

https://www.youtube.com/watch?v=7_eWJjJTBlI



Das komplette Album von Huyghend könnt ihr unten herunterladen. "H1" erscheint heute digital sowie auf Vinyl. Die Pressung ist auf nur 330 Stück limitiert. Jede Platte ist ein Unikat, das die Band selbst mit verschiedenen Acryllack-Farben bestrichen bestrichen hat. So gleicht kein Exemplar dem anderen. Letzte Woche feierte das Video zur ersten Single "Speedboat" bei DIFFUS Premiere.



Bemusterung: Huyghend - "H1" (Digital)









