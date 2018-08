CAPITANO veröffentlichen Video zu "Dive!" und gehen auf große Headline-Tour

Bisher fielen CAPITANO in ihren Videos eher durch buntes Auftreten auf. Im gerade veröffentlichen Clip zu "Dive!" ist die Band um Frontpfau John Who!? aber mit grauem Panzertape an eine graue Wand geklebt. Der Song dazu ist eins der absoluten Highlights des im Februar erschienenen Albums "Hi!".



Was bedeutet aufgeben? Bedeutet aufgeben, von der Brücke zu springen? Oder bedeutet aufgeben, es im letzten Moment doch nicht zu tun? "Dive!" handelt von diesem Schwebezustand am Abgrund, von zurückhaltenden Zweifeln und dem Sog unüberlegter Übersprungshandlungen. Ein Ort, an dem Reue geboren wird - oder Fragen für immer unbeantwortet bleiben. "Capitano" haben diesem Gefühl einen Song gewidmet, und sich gleichzeitig im Musikvideo eben diesem Gefühl völlig hingegeben.



Mit Klebeband an eine fünf Meter hohe Wand geprangert, zeigen die vier Musiker durchaus Leidensfähigkeit, nur um in einem bildstarken Finale in neuer Kraft aufzuerstehen.



Bitte teilt das Video zu "Dive!" ab jetzt über eure Kanäle - Danke!



CAPITANO - "Dive!" (Musikvideo)

https://www.youtube.com/watch?v=RBpc3XpmzBQ



Frontmann John Who!? zur neuen Single: "Von hauchdünnen Bändern so hoch in der Luft gehalten sehnt man sich gleichzeitig nach dem befreienden Fall und festem Halt.So konnten wir dieses Gefühl von innerer Zerrissenheit auch wirklich bildhaft nach aussen tragen. Ist ein bisschen Passion Christi mit einer Prise Phönix aus der Asche. Aber dabei wesentlich tanzbarer.“



Vor "Dive!" hatten CAPITANO bereits Videos zu "Gypsy On A Leash", "Good Times (For Bad Habits)" und "Superhyperdyperbolic!" sowie drei "Vibrant Sessions" Live-Videos, u.a. mit einem Feature von Troy Sanders von Mastodon, veröffentlicht.



Im Oktober und November ist die Band auf großer "Hi! Zwei" Tour durch das ganze Land. Gerne laden wir euch zu den kommenden Shows ein:



"Hi!", das flamboyante Albumdebüt von CAPITANO, war im Februar über Eat The Beat / Rough Trade erschienen und erntete jede Menge Lob von der einen Hälfte der Presse, und hinterließ die andere absolut ratlos. Stoner-Rock, Pop und Indie werden zusammen mit einer Federboa darauf so schön durch den Fleischwolf gedreht, das dabei eins der einzigartigsten Alben des Jahres entsteht.



Gerne bemustern wir euch physisch mit dem Album von CAPITANO und akkreditieren euch für die kommenden Shows. Die Band steht sowohl vor als auch auf der Tour für Interviews zur Verfügung. Meldet euch bei Interesse unter benjamin@fleetunion.com bei uns.



