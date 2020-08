Pressemitteilung BoxID: 810639 (Flair Hotels e.V.)

Bereits fünf Flair Hotels mit GreenSign zertifiziert

Flair Hotel Neeth und dem Landhotel Strengliner Mühle wird jetzt Level 4 bestätigt

GreenSign Level 4 bescheinigt eine beispiellose klimafreundliche, ressourcenschonende, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit.



Nachhaltigkeit wird schon lange große geschrieben bei den Flair Hotels. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Flair Hoteliers und Mitgliedern vom Flair Büro in Ochsenfurt, beschäftigen sich intensiv mit den Themen Nachhaltigkeit, ökologischem Handeln und Umsetzung von umweltbewussten Ideen und informieren die anderen Mitglieder der Kooperation über Neuigkeiten. Die Flair Hotels „Erck“, „Reuner“ und „Vier Jahreszeiten“ sind bereits seit längerer Zeit mit dem GreenSign Level 3 zertifiziert. Jetzt konnten sich zwei Flair Hotels über die offizielle Bestätigung von Level 4 freuen.



Das Landhotel Strengliner Mühle, das erst kürzlich zum „Flair Hotel des Jahres 2020“ gewählt wurde und das Flair Hotel Neeth, beide in der Holsteinischen Schweiz gelegen, wurden mit dem GreenSign Level 4 ausgezeichnet, was den privat geführten Hotels eine beispiellose klimafreundliche, ressourcenschonende, wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit bescheinigt. Damit wurden nun schon herausragende GreenSign Zertifikate an fünf Hotels der Kooperation verliehen.



Verliehen wird das GreenSign Nachhaltigkeitssiegel vom InfraCert Institut für Nachhaltige Entwicklung in der Hotellerie. Die Zertifizierung ist praxisnah, speziell für die Hotellerie entwickelt und auf hohen Standards gemäß EMAS und DIN ISO 14001 aufgebaut. Mit dem GreenSign-Siegel bietet InfraCert Hoteliers ein integriertes und ausgereiftes Prüfsystem, das ökologische, soziale und ökonomische Aspekte der Hotelführung in über 90 Kriterien strukturiert, evaluiert und dokumentiert. Der Hotelier erhält die Möglichkeit, seine Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter auszubauen und die Betriebsprozesse effizient zu optimieren. In Deutschland ist GreenSign als Nachhaltigkeitssiegel für Hotels Marktführer. Es hat sich zudem auch mit inzwischen über 233 zertifizierten Hotels in 14 Ländern international etabliert.



Das fünfstufige Zertifizierungssystem GreenSign ist auf internationalen Rahmenwerken aufgebaut und einmalig in der Branche.



„Wir von Flair Hotels schätzen die Zusammenarbeit mit InfraCert sehr und möchten sie weiter ausbauen. Ich hoffe sehr, dass wir in den kommenden Jahren noch deutlich mehr Flair Hotels mit dem GreenSign zertifizieren lassen können“, sagt Sophie von Seydlitz, Marketing- und Vertriebsleiterin bei den Flair Hotels.



Flair Hotel Neeth – hier zählt der Mensch und die Natur



Im familiengeführten Flair Hotel Neeth in Dammdorf, einem Ortsteil von Lehmkuhlen, nahe der Holsteinischen Schusterstadt Preetz, steht das Thema Nachhaltigkeit an erster Stelle. Hier wissen sowohl Besitzer als auch Mitarbeiter, dass ein grünes Bewusstsein allein nicht hilft, sondern auch gehandelt werden muss. Inhaber Kay Neeth erklärt: „Wir kochen noch mit Hand und Herz. In unserer Küche werden fast ausschließlich frische Produkte vorwiegend aus der Region verarbeitet. Unser Galloway wird robust auf Schleswig-Holsteinischen Naturschutzflächen gehalten, die Eier kommen aus artgerechter Tierhaltung, die freilaufende Martinsgans stammt vom Bauernhof Thormählen, Kartoffeln vom Hof Kröger in Postfeld, Schweinefleisch aus Norddeutschland und das Wild kommt aus den regionalen Wäldern. Natürlich gibt es auf der Speisekarte neben internationalen Köstlichkeiten auch traditionelle Holsteiner Spezialitäten und je nach Jahreszeit auch saisonale Gerichte. Unsere Gäste genießen selbstgekochte Marmelade, Spargel und Erdbeeren nur zur Saison und nur aus Preetz. Der Kaffee von Darboven ist nicht nur bio und fairtrade sondern auch besonders lecker.“



Das Flair Hotel Neeth wird mit 100% regionalem Ökostrom aus Windkraft versorgt, wodurch sich die CO² Emissionen massiv verringern. Dieser Strom wird auch in die hauseigne E-Tankstelle gespeist. Der Verleih von Fahrrädern und E-Bikes schafft zusätzliche umweltfreundliche Mobilität. Zusätzlich wird großer Wert daraufgelegt, Plastik zu vermeiden, wo immer es möglich ist. Die gelebte Unternehmensphilosophie zeigt sich darüber hinaus im täglichen Energiesparen und dem menschlichen Miteinander, sowohl im Team als auch mit den Gästen, immer auf Augenhöhe. So ist Familie Neeth auch im sozialen Bereich sehr engagiert und das internationale Team arbeitet sehr erfolgreich zusammen, immer wieder werden Flüchtlinge verschiedener Nationen erfolgreich integriert und ausgebildet. Flair Hotel Neeth – das bedeutet „Ankommen und sich wohlfühlen“ in mitten herrlicher Natur und bei Gastgebern, die ihre grüne Unternehmensphilosophie leben.



Flair Hotel Strengliner Mühle - Familienbetrieb seit 400 Jahren



Das in der elften Generation geführte Landhotel Strengliner Mühle, das in Pronstorf-Strenglin nahe der Ostseeküste liegt, wird heute von den Geschwistern Ulrike und Henning Molt geleitet. Die Vollbluthoteliers, die im Betrieb groß geworden sind, betreiben das beliebte 3-Sterne-Superior Hotel mit großer Leidenschaft und legen viel Wert auf Herzlichkeit und Nachhaltigkeit. Im Hotel lebt man den „grünen Gedanken“ durch und durch. Ökologische Verantwortung, soziales Engagement und wirtschaftliche Stabilität sind gleichermaßen fest im Hotelkonzept verankert und werden in einem umfassenden Nachhaltigkeitsprogramm nachvollziehbar umgesetzt.



Henning Molt legt als Küchenchef großen Wert auf regionale Produkte und saisonale Kreationen, so kommt regelmäßig ein frisch gefangener Karpfen aus einem der Mühlenteiche, die hinter dem Hotel liegen, auf den Tisch. „Wir leben hier in Schleswig-Holstein mit und von den Leuten und beziehen unsere Lebensmittel direkt von Erzeugern vor Ort und vermeiden somit lange Tiertransporte. Zudem verzichten wir, so gut es geht, auf Plastikverpackungen und unser holsteinisches Frühstücks-Büfett ist komplett plastikfrei“, erzählt er stolz und betont, „auch beim Thema Energiegewinnung leben wir so nachhaltig wie möglich. Unsere Familie bewirtschaftet rund 40 Hektar Land – dazu gehört auch Waldfläche. Mit dem Holz betreiben wir eine Hackschnitzelanlage, die unser gesamtes Hotel mit Wärme versorgt. Zudem stammt ein Großteil der verarbeiteten Fische im Restaurant aus den Mühlenteichen, und die Marmeladen werden aus Früchten aus dem Garten gekocht.“ Hotelgäste können auch selbst hergestellte Produkte als Urlauberinnerung mit nach Hause nehmen, wie z.B. Honig, Räucherfisch, Wildspezialitäten, selbst gemachtes Quittengelee und Aufstriche, u.a. mit Kräutern aus dem hoteleigenen Kräutergarten.



Weitere umweltfreundliche Konzepte des Hotels zeigen sich im Ausgleich der CO2-Emissionen für Printprodukte, beim Einsatz umweltfreundlicher Reinigungsmittel und Chemikalien, bei umfangreichen Maßnahmen, um der Lebensmittelverschwendung vorzubeugen, sowie bei der Sensibilisierung der Nachhaltigkeit von Mitarbeitern durch interne und externe Schulungen. Gäste können sich Fahrräder und E-Bikes ausleihen und eine E-Tankstelle befindet sich in Vorbereitung.



Armin Wolff, der für InfraCert das Audit im Zuge der GreenSign Zertifizierung durchführte, zeigte sich sehr beeindruckt vom sozialen Engagement und dem Umgang mit den Mitarbeitern des Familienbetriebes. „Das Haus unterstützt einen Kindergarten und einen Sportverein und bietet umfangreichste Vorteile für alle Mitarbeiter, auch ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist im Hotel etabliert“, erwähnt er lobend.



Mehr Infos unter: https://www.flairhotel.com/nachhaltige-flair-hotels.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (