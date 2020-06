Pressemitteilung BoxID: 802387 (Flair Hotel Hotel Hubertus GmbH & Co KG)

Den Sommer in Deutschland genießen

Mit dem Fahrrad auf Entdeckungstour durch das Ammerland

Wer gern mit dem Fahrrad fährt, ist im Ammerland genau richtig, denn hier finden Radfreunde ein wahres Paradies. Zur Verfügung steht ein ausgebautes Wegenetz hin zu den schönsten Zielen mit wenigen Steigungen, so dass man ganz gemütlich und mit Muße die herrlichen Gärten und die Parklandschaften entlang der Routen genießen kann. Herausgeputzte und liebevoll angelegte Vorgärten reihen sich wie Perlen an der Schnur und begeistern um die Wette.



Im Sommer weht vom Zwischenahner Meer eine leichte Brise und macht das Fahrradfahren angenehm. Wie wäre es mit einer Tour nach Oldenburg, um der schönen Stadt einen Besuch abzustatten? Hier führen unterschiedliche Wege zum Ziel – eins haben alle gemeinsam: Sie sind wunderschön und fernab von großen Straßen. Wer im Ammerland einmal Fahrrad gefahren ist, will immer wieder kommen.



Idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte Touren ist das Flair Hotel Hubertus, das nur wenige Kilometer von Bad Zwischenahn entfernt liegt. Mit den attraktiven Fahrradfahrer-Arrangements spricht das Haus gezielt die Zielgruppe an und verleiht auch gleich die Räder. Praktisch, wenn man sein Rad zu Hause lassen kann.



Das Flair Hotel Hubertus ist auch für Familien wunderbar, denn Kinder werden begeistert sein vom hoteleigenen Freizeitpark mit Streichelzoo. Hier haben Ziegen, Kaninchen und Meerschweinchen ihr Zuhause. Außerdem bietet das Hotel einen See auf dem man Tret- und Elektroboot fahren kann, außerdem eine Minigolfanlage und als Highlight einen eigenen Ponyhof. Hier gibt es viele Pferde, die von den Kindern gestreichelt und geritten werden wollen. Die Eltern haben währenddessen frei und können den Urlaub genießen; ob beim Spazieren gehen, Fahrradtouren durch das Hochmoor oder bei Ausflügen an die Nordsee oder auf die ostfriesischen Inseln. Herrlich entspannen kann man auch in der hoteleigenen Sauna oder im Schwimmbad.



Das Arrangement „Eine Woche im Grünen“ beinhaltet sieben Übernachtungen inklusive Frühstück vom reichhaltigem Buffet, 4 x 3-Gänge-Menü, 1 x Matjes-Herings- und Schnitzelbuffet, 2 x 4-Gänge-Candlelight-Menü mit Aperitif, fünf Tage Leihfahrrad, eine Dampferfahrt auf dem Zwischenahner Meer sowie Schwimmbad- und Saunanutzung. Pro Person im Doppelzimmer ab 530,- Euro

