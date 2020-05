Pressemitteilung BoxID: 800977 (First Debit GmbH)

First Debit launcht Videoclip: Echtes Inkasso wirkt - mit einem Augenzwinkern aus der Krise

Da steht er vor der Haustüre: ein Schrank in Lederjacke und Sonnenbrille. Den Baseballschläger lässig geschultert stößt er fiese Drohungen aus, er will sofort Geld sehen. So oder ähnlich denken immer noch viele über die Inkasso-Branche. Und so beginnt dann auch der brandneue First Debit-Videoclip, der jetzt online gegangen ist, mit klassischen Stereotypen.



Aber der vermeintlich harte Knochen aus dem Spot ist gar kein Freund des oft kolportieren ‚Moskau-Inkasso‘-Verfahrens. Das genaue Gegenteil ist der Fall: Es setzt stattdessen voll und ganz auf die seriöse, faire und kundenerhaltende Vorgehensweise der Spezialisten für digitales Forderungsmanagemt von First Debit. Der Videoclip beweist eindrücklich, dass man mit Humor und einem Augenzwinkern viel besser durch jede Krise kommt.



Denn ‚Inkasso heißt Verantwortung‘, so lautet das Motto des Bundesverbandes Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU). Diesem Leitgedanken haben sich auch die mehr als 550 Mitgliedsunternehmen verpflichtet, zu denen First Debit seit vielen Jahren gehört.



Gerade die aktuelle Corona-Pandemie stellt Wirtschaft und Gesellschaft vor ganze neue Herausforderungen. Mehr denn ist Solidarität und Verantwortungsbewusstsein gefragt. Das gilt natürlich auch für die gesamte Inkassobranche. Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Auftraggebern, die darauf angewiesen sind, dass Vertragspartner ihrer Zahlungspflicht nachkommen, um die Existenz des eigenen Unternehmens und damit die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter zu sichern.



Verantwortung aber auch gegenüber kooperativen Schuldnern, die ein Recht auf faire Behandlung mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl haben, um gemeinsam eine angemessene Lösung zu finden. So versteht sich auch First Debit immer als Vermittler zwischen Gläubiger und Schuldner.



Das hier ist echtes Inkasso: www.youtube.com/watch?v=vsWRl23M6W4

