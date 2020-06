Pressemitteilung BoxID: 801336 (First Debit GmbH)

Die Zukunft im Blick: First Debit stattet Zentrale mit zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge aus

Ob groß ob klein, der Akku wird bald voller sein: Die beiden E-Ladesäulen wurden jetzt vor der First Debit-Firmenzentrale in Betrieb genommen.



Die Spezialisten für Inkasso und Bonität sind 2019 mit der Firmenzentrale in die ehemalige Standortverwaltung ‚Am Hülsenbusch‘ gezogen. Zur großangelegten Sanierung des Gebäudes gehörte auch die Installation einer Photovoltaik-Anlage. Jetzt wurden zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen, die mit dem selbstproduzierten Ökostrom aus Sonnenenergie versorgt werden. Auf den beiden ausgewiesenen Stellplätzen gibt es eine normale Ladestation mit 11 kW Leistung und eine Schnellladesäule mit 22 kW, die von Kunden, Partnern und Mitarbeitern kostenfrei genutzt werden können. Das Hammer Familienunternehmen zeigt damit einmal mehr, das es den gesellschaftlichen Wandel und die Digitalisierung nicht nur im Kerngeschäft Forderungsmanagement sehr ernst nimmt, sondern auch immer wieder mit gutem Beispiel und konkreten Projekten vorangeht.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (