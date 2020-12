Fincas von über 900 Anbietern werden neu mit der Option auf kostenfreie Stornierung angeboten

Alle teilnehmenden Fincas lassen sich bis 28 Tage vor Anreise kostenfrei stornieren

Die Aktion läuft zunächst bis Ende Februar und gilt für alle Reisen im Jahr 2021





Sicher buchen in turbulenten Zeiten: Wie das Reisejahr 2021 genau ablaufen wird, ist bisher noch weitgehend unklar. Niemand kann vorhersagen, wie sich die Infektionszahlen entwickeln und wann die Corona-bedingten Reiserestriktionen gelockert werden. Fakt ist: Die Sehnsucht der Menschen nach Urlaub wächst. Fincallorca, der führende Finca-Vermittler für Mallorca, reagiert auf die gestiegene Nachfrage nach flexiblen Buchungsoptionen und macht ab Mitte Dezember Finca-Urlaub mit kostenfreier Stornierung möglich. Die Eigentümer von rund 980 Fincas aus dem Portfolio von fincallora bieten ab dem 17. Dezember 2020 die Option einer kostenfreien Stornierung an. Teilnehmende Fincas können direkt auf der Startseite durch einen Filter ausgewählt werden.



Elvira Touati, Geschäftsführerin von fincallorca, erklärt: „Uns ist es wichtig, unseren Kunden ein gutes Gefühl bei der Buchung ihres Mallorca-Urlaubs zu geben. Deshalb freuen wir uns sehr, nun gemeinsam mit so vielen unserer Finca-Besitzer erstmals eine kostenfreie Stornierungsmöglichkeit anzubieten. Die Vermieter sind es auch, die die Aktion überhaupt möglich machen, indem sie besonders flexibel und kulant auf die dynamische Situation reagieren.“



Die neue Option ermöglicht es Kunden, sorglos und ohne Risiko ihren Traumurlaub auf Mallorca für 2021 zu buchen und bei Bedarf auch wieder zu stornieren – und das ohne Angabe von Gründen. Wer sich also beispielsweise trotz aufgehobener Reisewarnung einfach nicht wohl mit einer Reise fühlt, kann ebenfalls kostenfrei stornieren.



Für alle teilnehmenden Fincas gilt: Es besteht eine einheitliche Stornofrist, die es Urlaubern ermöglicht, ihre Reise bis 28 Tage vor Antritt kostenfrei zu stornieren. Das Angebot gilt für Buchungen, die bis zum 28. Februar 2021 getätigt werden und im Jahr 2021 angetreten werden.

