"Was mit Medien" - das antworten junge Menschen oft, wenn sie gefragt werden, was sie studieren möchten. Doch wie aus einer fast endlosen Zahl an Möglichkeiten das Richtige herausfiltern? Wo genau liegen die eigenen Interessen? Welche Hochschulen bieten sich an? Wie ist das Studium aufgebaut und wie läuft es ab? Und: wie bewirbt man sich um einen der begehrten Plätze?



Diese und weitere Fragen möchte die Filmakademie Baden-Württemberg gemeinsam mit ihrem Animationsinstitut während des virtuellen Studieninfotags am 26. November 2020 von 10 bis 16 Uhr beantworten. Neben den Studienkoordinatorinnen und -koordinatoren und Dozierenden stehen auch Studierende sowie das Studienreferat für Fragen zur Verfügung.



Start ist um 10 Uhr auf dem YouTube-Channel der FABW. Nach der virtuellen Begrüßung durch den Direktor der Filmakademie, Prof. Thomas Schadt, und den Leiter des Animationsinstituts, Prof. Andreas Hykade, wird Studienleiterin Linda Krämer einen kurzen Überblick über das Studium an der Filmakademie, die verschiedenen Studiengänge und -schwerpunkte sowie die Diplomaufbaustudiengänge und das Bewerbungsprozedere geben.



Weiter geht es dann ab 11 Uhr über die Homepages von FABW und Animationsinstitut mit den Zoom-Sessions. Bis in den Nachmittag hinein stellen sich alle Studiengänge und -schwerpunkte in zahlreichen Präsentationen vor, darunter Fernsehjournalismus, Animation und Interaktive Medien, Drehbuch, Filmmusik, Werbefilm, Motion Design und viele mehr. Ergänzend zu den Live-Sessions, bei denen sicherlich viele Fragen beantwortet werden können, bietet das Studienreferat der FABW von 11 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr eine virtuelle Studienberatung an, ebenfalls via Zoom.



Außerdem stellt die FABW über ihren YouTube-Channel bereits ab dem 23.11.2020 eine repräsentative Auswahl an Filmen online sowie Vorab-Präsentationen aller 16 Studiengänge -und schwerpunkte und virtuelle Rundgänge durch die Filmakademie und ihr Animationsinstitut.



Das detaillierte Programm gibt es unter www.filmakademie.de/studieninfotag. Hier finden Interessierte auch die Zoom-Links, die allerdings erst am Tag der Veranstaltung freigeschaltet werden.



Termin: Mittwoch, 26. November 2020, von 10 bis 16 Uhr



Ort: Online via YouTube (FABW YouTube Channel) und Zoom



Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der Website der FABW und des Animationsinstituts.

