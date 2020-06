Pressemitteilung BoxID: 803768 (Film- und Medienstiftung NRW GmbH)

Virtueller German Pavilion beim Marché du Film Cannes

Zehn filmstiftungsgeförderte Produktionen in Screening-Reihen /"Enfant Terrible" von Oskar Roehler in der Official Selection von Cannes

Der Marché du Film, der Festivalmarkt der Internationalen Filmfestspiele von Cannes, findet wie gemeldet in diesem Jahr digital statt. German Films präsentiert im Rahmen des Marktes einen virtuellen German Pavilion, der in Kooperation mit der Filmförderungsanstalt (FFA) und Focus Germany initiiert wurde, dem Dachverband der acht großen deutschen Länderförderer, zu dem auch die Film- und Medienstiftung NRW gehört. Das Filmfestival Cannes hätte vom 12.-23. Mai stattfinden sollen, wurde coronabedingt aber abgesagt. Wie auch im physischen German Pavilion dient die digitale Ausgabe als Anlaufstelle für Teilnehmer*innen, die Interesse an deutschen Filmen, an Koproduktionen mit deutschen Firmen und an einem Dreh in Deutschland haben.



Die Market Screenings geben internationalen Verleihern einen Überblick über den deutschen Produktionsmarkt. U.a. dabei die filmstiftungsgeförderten Produktionen „Deutschstunde“ von Christian Schwochow, „Berlin Alexanderplatz“ von Burhan Qurbani, „Kids Run“ von Barbara Ott, „Lassie - Eine abenteuerliche Reise“ von Hanno Olderdissen und „Hilfe, ich hab meine Freunde geschrumpft“ von Granz Henman. Im Rahmen der Programm-Reihe German Films Previews wird internationalen Einkäufern ein Überblick über aktuelle deutsche Projekte gegeben, hier werden die filmstiftungsgeförderten Produktionen „Enfant Terrible“ von Oskar Roehler, „Gott, Du kannst ein Arsch sein“ von André Erkau und „Peterchens Mondfahrt“ von Ali Samadi Ahadi gezeigt. In der Reihe Upcoming Films from Germany werden Filme präsentiert, die noch in der Fertigstellung sind, darunter die geförderten Dramen „Geborgtes Weiß“ von Sebastian Ko und „Rivale“ von Marcus Lenz.



Beim Industriepodium „Back to Business: A German Perspective“ diskutieren Schauspielerin und Regisseurin Maria Schrader, Michael Weber (Geschäftsführer, The Match Factory, Köln) und Martin Moszkowicz (Vorstandsvorsitzender, Constantin Film) online über die Chancen und Herausforderungen, denen sich die internationale Branche gegenübersieht. Die Diskussion findet am Montag, 22. Juni um 18 Uhr statt, Anmeldungen sind unter folgendem Link möglich: germanfilm2020.splashthat.com



Zur Official Selection der Internationalen Filmfestspiele von Cannes, die aus 56 Filmen besteht, gehört auch die filmstiftungsgeförderte Produktion „Enfant Terrible“ von Oskar Roehler über das Leben von Rainer Werner Fassbinder. Das Drehbuch verfasste Klaus Richter. Der Film entstand in den Kölner MMC Studios und in den Bavaria Studios bei München als eine Produktion der Bavaria Filmproduktion mit X Filme Creative Pool und in Koproduktion mit WDR, BR und ARTE. Weltkino ist der deutsche Verleih, der Weltvertrieb ist Picture Tree International.



Der Zugang zum Marché Du Film ist akkreditierten Festivalteilnehmern vorbehalten. Akkreditierungen sind unter folgendem Link möglich: www.marchedufilm.com

