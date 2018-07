San Sebastián Film Festival mit zwei filmstiftungsgeförderten Produktionen im Wettbewerb: Claire Denis mit "High Life" und "Der Unschuldige" von Simon Jaquemet

Weltpremiere für zwei filmstiftungsgeförderte Produktionen, beide in NRW gedreht

„High Life“ von der Pandora Filmproduktion mit Juliette Binoche, Robert Pattinson, Lars Eidinger u.a.

Beim 66. Festival Internacional de Cine de San Sebastián sind zwei filmstiftungsgeförderte Produktionen in den Wettbewerb eingeladen. Als Weltpremieren werden „High Life“ von Claire Denis und „Der Unschuldige“ von Simon Jaquemet aufgeführt. Sie haben damit Chancen auf die Goldene Muschel, den Hauptpreis des Wettbewerbs. Das Festival Internacional de Cine de San Sebastián findet in diesem Jahr vom 21. bis 29. September statt.



Die beiden filmstiftungsgeförderten Produktionen im Wettbewerb:



„High Life“



Der Dreh zum neuen Film von Claire Denis (Buch und Regie) fand fast vollständig in den Kölner Medienparks NRW Studios statt. Die Hauptrollen spielen Robert Pattinson, Juliette Binoche, André Benjamin, Mia Goth, Lars Eidinger und Jessie Ross in ihrer ersten Kinorolle. „High Life“ ist eine Produktion von der Kölner Pandora Filmproduktion und Alcatraz Films (FR), The Apocalypse Company (UK), Madants (PL) mit Andrew Lauren Productions (USA), in Koproduktion mit Arte France Cinema, ZDF/Arte in Zusammenarbeit mit Canal+ und Ciné+. Die Filmstiftung NRW förderte die Projektentwicklung und Produktion mit 1,25 Mio. Euro, weitere Förderer sind DFFF, MBB, FFA sowie CNC, British Film Institute und Polish Film Institute. Pandora Film Verleih bringt den Film in die Kinos, der Weltvertrieb liegt bei Wild Bunch.



Zum Inhalt: In den Tiefen des Weltalls. Jenseits unseres Sonnensystems. Monte und seine Tochter Willow leben zusammen an Bord eines Raumschiffs. Sie sind die einzigen Überlebenden einer Crew aus verurteilten Schwerverbrechern, die sich mit dieser Mission ohne Rückkehr von ihren Strafen freikauften. In völliger Isolation nähern sich Vater und Tochter dem Ziel ihrer Reise – einem schwarzen Loch, in dem weder Zeit noch Raum existieren.



Für die Pandora Filmproduktion ist dies bereits die dritte Zusammenarbeit mit Claire Denis, die 2016 im Rahmen des Film Festival Cologne mit dem Filmpreis Köln ausgezeichnet wurde. Die hochdekorierte Filmemacherin begann ihre Arbeit als Regieassistentin von Jaques Rivette, Costa Gavras, Jim Jarmusch und Wim Wenders. 1988 gab sie ihr Spielfilmdebüt mit „Chocolat“, der im Wettbewerb der Internationalen Filmfestspiele Cannes lief und für den César Bestes Erstlingswerk nominiert wurde. Denis führte Regie bei über 20 Filmen, größtenteils verfasste sie auch die Drehbücher. Zu ihren Werken zählen u.a. „Beau Travail“ (Der Fremdenlegionär), „White Material“ (Land in Aufruhr), „Shots of Rum“ (35 Rum) oder „Les Salauds“ (Dreckskerle).



„Der Unschuldige“



Simon Jaquemet (Buch und Regie) erzählt die Geschichte von Ruth. Als nach 20 Jahren Gefängnis ihr ehemaliger Verlobter wieder auf freiem Fuß ist, ist Ruths Leben zerrissen zwischen dem Wunsch, ihr streng christliches Familienleben aufrecht zu erhalten, und der bedrohlichen Anziehung zu diesem Mann. Den Mord, für den er eingesessen hat, hat er nie gestanden. In den Hauptrollen sind Judith Hofmann, Jürg Plüss und Urs Jucker zu sehen. „Der Unschuldige“ ist eine Produktion von 8horses (CHE) in Koproduktion mit der Kölner augenschein Filmproduktion unter Beteiligung von ZDF und Arte. Die Filmstiftung NRW förderte die Produktion mit 250.000 Euro. Den Verleih übernimmt FilmKinoText. Im vergangenen Jahr wurde der von der augenschein produzierte Film „Los Perros“ von Marcela Said mit dem Horizontes Award in San Sebastian ausgezeichnet worden.



Das einwöchige Festival International de Cine de San Sebastián findet seit 1953 in der baskischen Stadt Donostia – San Sebastián statt. Das vollständige Programm und weitere Infos gibt es unter www.sansebastianfestival.com

