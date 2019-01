Filmstiftungsgefördertes Highlight bei der Berlinale 2019: "The Operative" mit Diane Kruger außer Konkurrenz im Wettbewerb

10.01.19

Die Berlinale hat weitere Filmtitel für ihre kommende Ausgabe bekannt gegeben. So ist die filmstiftungsgeförderte Produktion „The Operative“ von Regisseur und Autor Yuval Adler außer Konkurrenz in den Wettbewerb der Berlinale 2019 eingeladen. Der Spionagethriller wurde u.a. in NRW gedreht und von der Kölner Match Factory Productions produziert und wird nun als Weltpremiere in Berlin gezeigt. Das vollständige Programm und die genauen Premierendaten werden am 29. Januar veröffentlicht.



„Diane Kruger, Martin Freeman drehten vergangenes Jahr für ‚The Operative‘ in Köln und Umgebung und feiern nun im Februar Weltpremiere bei der Berlinale. Wir freuen uns sehr!“, so Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW. „Glückwunsch an das gesamte Filmteam! Wir wünschen diesem und den weiteren filmstiftungsgeförderten Filmen eine tolle Berlinale!“



Informationen zum Film



„The Operative“



Der international besetzte Spionagethriller wurde sowohl in Köln als auch in Israel, Bulgarien, Leipzig und Rheinbach gedreht. Produziert wurde die deutsch-israelisch-französische Koproduktion von Match Factory Productions, Spiro Films, Le Pacte, Black Bear Pictures, Archer Gray Productions und Mountain Trail Films. Koproduzenten sind KNM, Bord Cadre Films, Neue Bioskop Film und Little Shark Entertainment. Die Filmstiftung förderte die Produktion mit 750.000 Euro, weitere Förderer sind MDM, DFFF, FFA Minitraité und IFF. Weltkino bringt den Film 2019 in Deutschland ins Kino.



In „The Operative“ spielt Diane Kruger die Mossad-Agentin Rachel, die während der Beerdigung ihres Vaters spurlos verschwindet. Der einzige Hinweis zu ihrem Verbleib ist eine mysteriöse Nachricht an ihren Kontaktmann Thomas, gespielt von Martin Freeman, in Deutschland, der daraufhin vom Mossad einberufen wird. Thomas soll herausfinden, ob Rachel eine Gefahr für die Organisation darstellt, während er zugleich versucht, sie vor ihr zu beschützen.



Die 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin finden vom 7. bis 17. Februar statt.



Informationen unter www.berlinale.de

