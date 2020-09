Daan Roosegaarde (Rotterdam), Visionär und kreativer Vordenker ist als Speaker bei Raumwelten – Plattform für Szenografie, Architektur und Medien bestätigt. Der niederländische Künstler, bekannt durch seine Projekte wie „Smog Free Project“ - der größte Außenluftreiniger der Welt, der Schmuck aus Smog herstellt oder „Space Waste Lab“ mit der die Mission Schrott aus dem Weltall upzucyclen wird bei Raumwelten am 18. November abends in einer Special Lecture über seine Visionen unter dem Titel „Prototyping the World of Tomorrow“ sprechen. Geplant ist, dass Roosegaarde ONSITE im Kunstzentrum Karlskaserne sein wird, falls dies durch die Corona-Pandemie nicht zugelassen ist, wird er online zugeschaltet sein.



Über Daan Roosegaarde



Der niederländische Künstler und Innovator Daan Roosegaarde (1979) erforscht mit seinen Konzepten die Beziehung zwischen Mensch, Technologie und Raum. Im Jahr 2007 gründete er das Studio Roosegaarde, wo er mit seinem Team von Designern und Ingenieur*innen in Rotterdam und Shanghai an einer besseren Zukunft arbeitet: Gemeinsam entwickeln sie "Landscapes of the Future" und bauen intelligente nachhaltige Prototypen für die Städte von Morgen.



Seine Faszination für Natur und Technik spiegelt sich in seinen ikonenhaften Entwürfen wider, wie „Waterlicht“ (eine virtuelle Flut), „Smog Free Project“ (der größte Außenluftreiniger der Welt, der Schmuck aus Smog herstellt) und „Space Waste Lab“ (die Mission zum Upcycling von Schrott, der im Weltraum schwebt).



Roosegaarde schloss sein Studium am Berlage-Institut mit einem Master in Architektur ab. Er ist Young Global Leader beim Weltwirtschaftsforum, Gastprofessor an mehreren Universitäten, wurde von Forbes und Good 100 als kreativer Gestalter des Wandels ausgewählt und in den Niederlanden zum Künstler des Jahres 2016 ernannt. Daan Roosegaarde statiert: “I don’t believe in a utopia, I believe in a protopia: a prototype world that we are improving step by step. We do not know what the future looks like and what challenges that entails. What we do know is that there is no way back. If we do not invest in new ideas, we will die. We are all part of the prototype. Let us not be afraid, but be curious and work together.”



Über Raumwelten 2020



Vom 18. bis 20. November 2020 findet Raumwelten unter dem Motto "Raumwelten 20 2 0 2.0 - Please Install New Spatial System Now!" bereits zum neunten Mal statt. Nationale und internationale Szenograf*innen, Architekt*innen, Philosoph*innen, Medienschaffende, Digital Artists, Wirtschaftsvertreter*innen und Politiker*innen diskutieren bei Raumwelten vor Ort und gleichzeitig im digitalen Raum die Frage, wie Szenografie, Architektur, Stadtplanung und digitale Medien kreativ mit dem dystopischen Jahr 2020 umgehen und ob sich die These "dass nichts so sein wird wie vorher" wirklich bewahrheitet.



Ticketshop ab sofort geöffnet - bis 14. Oktober Early-Bird Tarif für Hybrid Tickets



Raumwelten findet dieses Jahr erstmalig hybrid statt: ONSITE in der neuen Location Kunstzentrum Karlskaserne in Ludwigsburg und ONLINE mit Live-Stream, Mediathek mit Architekturfilmen und einer geplanten VR-Multiuser-Plattform auf www.raum-welten.com. Für internationale Teilnehmer*innen wird Raumwelten erstmalig vollständig auf Englisch verfügbar sein. Raumwelten HYBRID-Tickets (ONSITE & ONLINE) sind mit maximal 80 Plätzen streng limitiert. Unter den Hygienevorschriften können Teilnehmer*innen an allen Veranstaltungen der Konferenz inklusive Panels, "ABC der Szenografie"- Workshops, Keynotes und Special Lectures teilhaben. Für 249 Euro (Early Bird bis 14.10.20 , danach 295 Euro) sind darin ebenso inbegriffen das Konferenzcatering, das Kinoprogramm, das Ambient Lab Festival und der Zugang zu Raumwelten Online (13. - 29.11.2020). Ticketinhaber genießen die Vorteile des persönlichen Austauschs und Networkings vor Ort. Der Zugang zu Raumwelten ONLINE für 63 Euro (inkl. MwSt) bietet exklusive Filmprogramme und On Demand-Angebote, ausgewählte Konferenz-Vorträge und Panels im Livestream (18.11. - 20.11.) inklusive Q&As. In der Mediathek können die Inhalte bis 29.11. abgerufen werden.



Tickets unter: www.raum-welten.com/tickets Raumwelten ist eine Veranstaltung der Film- und Medienfestival gGmbH in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH.





