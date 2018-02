Einfuhrbestimmungen für Bioprodukte: Grosses Interesse an neuem Internetangebot

Auf organicexport.info finden alle, die biologische Produkte exportieren möchten, die aktuellen Regelungen der wichtigsten Importländer. Dazu gehören Informationen zu den aktuellen Einfuhrbestimmungen, zugelassene Zertifizierungs- und Kontrollstellen sowie obligatorische und freiwillige Regelungen und Labels. Zu jedem Land informiert eine kurze Zusammenfassung sowie eine kommentierte Liste von Links über die wichtigsten Anforderungen.



Die Webseite ist im Mai 2017 online gegangen. Seitdem nehmen die Zugriffzahlen auf die Seite kontinuierlich zu. Die meisten Besucher des Internetportals kommen aus Deutschland, der Schweiz, Indien, den USA, Frankreich und Italien. Exporteure suchen bisher am häufigsten Informationen über die Einfuhrbestimmungen der Länder Deutschland, Schweiz, USA und Österreich, die als wichtige Biomärkte gelten.



Das FiBL wird in den kommenden Monaten die Seite weiter ausbauen. Als nächster Schritt ist geplant, Südkorea, Brasilien, Japan und China der Länderliste hinzuzufügen.



Der Aufbau und die Pflege des Angebots werden vom schweizerischen Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) im Rahmen des Entwicklungsprojektes „Consolidation of the Local Organic Certification Bodies“ unterstützt.



Förderung



Schweizer Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO), Wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, www.seco-cooperation.ch

FiBL - Forschungsinstitut für biologischen Landbau

Das Forschungsinstitut für biologischen Landbau FiBL ist eine der weltweit führenden Forschungseinrichtungen zur Biolandwirtschaft. Die Stärken des FiBL sind interdisziplinäre Forschung, gemeinsame Innovationen mit Landwirten und der Lebensmittelbranche sowie ein rascher Wissenstransfer. An den verschiedenen FiBL-Standorten sind 280 Mitarbeitende tätig.



Homepage: www.fibl.org



