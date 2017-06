Ackern ohne Pflug: gut für Boden und Klima

Verzichten Biolandwirte auf den Pflug, kann das positive Auswirkungen auf Boden und Klima haben. Das zeigt ein FiBL-Versuch im tonhaltigen Fricker Boden. Dort hat sich bei reduzierter Bodenbearbeitung mit Grubber und Schälpflug innert 13 Jahren rund acht Prozent mehr Humus angereichert als bei der Bodenbearbeitung mit Pflug. Oder anders ausgedrückt: Bei reduzierter Bodenbearbeitung werden jährlich pro Hektare 2,3 Tonnen CO2‑Äquivalente mehr aus der Luft in den Boden zurückgebunden, als beim Ackerbau mit Pflug.



Ackerboden ähnelt einer Naturwiese



Der Pflug mischt Humus rund 20 Zentimeter tief in den Oberboden. Im reduziert bearbeiteten System reichert sich dagegen mehr Humus in den obersten zehn Zentimetern an. Darunter bleibt der Humusgehalt stabil oder nimmt etwas ab. Die Humusverteilung ähnelt im reduziert bearbeiteten System darum eher einer Wiese als einem Acker. Dies beugt der Bodenerosion vor. Zudem sind Mikroorganismen wie Bakterien und Pilze häufiger und artenreicher.



Treibhausgase: Zeitpunkt wichtiger als Art der Bodenbearbeitung



In den beiden untersuchten Kulturen Kleegras und Winterweizen besteht kein Unterschied zwischen den Lachgasemissionen der beiden Systeme. Auch die Methanemissionen sind auf einem gleich niedrigen Niveau. Dagegen hat die Witterung einen grossen Einfluss. Nassen Boden zu bearbeiten, egal ob mit dem Pflug oder Grubber, ist nicht nur aus Bodenschutzgründen schlecht, es entstehen auch hohe Lachgasemissionen.



Infos zur reduzierten Bodenbearbeitung





Für Landwirtinnen und Landwirte: http://www.bioaktuell.ch/pflanzenbau/ackerbau/bodenbearbeitung.html

Für Forscherinnen und Forscher: http://www.fibl.org/de/themen/reduzierte-bodenbearbeitung.html





Publikationen und Artikel



Krauss, M., Ruser, R., Müller, T., Hansen, S., Mäder, P., Gattinger, A. (2017): Impact of reduced tillage on greenhouse gas emissions and soil carbon stocks in an organic grass-clover ley - winter wheat cropping sequence. Agriculture, Ecosystems & Environment 239, 324-333. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2017.01.029





Einsicht unter: http://orgprints.org/31286/





Krauss, M., Krause, H.-M., Spangler, S., Kandeler, E., Behrens, S., Kappler, A., Mäder, P., Gattinger, A. (2017): Tillage system affects fertilizer-induced nitrous oxide emissions. Biology and Fertility of Soils 53, 49-59. doi: 10.1007/s00374-016-1152-2





Einsicht unter: http://orgprints.org/31140/





Krauss, M., Perrochet, F., Lori, M., Ruser, R., Müller, T., Zikeli, S., Gruber, S., Claupein, W., Mäder, P., Gattinger, A. (2017): Reduzierte Bodenbearbeitung im Biolandbau – Klimaaspekte. Agrarforschung Schweiz, 8(6), 226–231.





Einsicht unter: http://agrarforschungschweiz.ch/artikel/2017_06_2285.pdf





Förderer





Coop Fonds für Nachhaltigkeit

Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) im Rahmen eines CORE Organic II-Projekts

Schweizerischer Nationalfonds (SNF) im Rahmen von NRP 68

Bundesamt für Umwelt (BAFU)





Partner





Universität Hohenheim

Universität Tübingen



