Frische für bare Füße

Sandalen können erstaunlicherweise wahre „Stinkbomben“ sein. Sandal Fresh Eco von der deutschen Firma Fibertec hilft! Dieser natürliche Hygiene-Reiniger für Sandalen und Zehentrenner entfernt unangenehme Gerüche gründlich – und zwar ohne Einsatz von gesundheitlich zweifelhaften Wirkstoffen (Pestizide oder Bakterizide). Sandal Fresh Eco wirkt zuverlässig und schnell und ist dabei besonders mild, hautverträglich, umweltfreundlich – sowie „Made in Germany“. Mit seinem praktischen Schwammaufträger lässt es sich sehr sparsam einsetzen.



Eigentlich sollte man meinen, dass Sandalen und Zehentrenner nicht riechen, weil die Füße ja immer an der „frischen Luft“ sind. Aber da sie eben ohne Socken getragen, jedoch keineswegs so oft gewaschen werden wie Socken, können sie sich im Laufe der Zeit zu wahren Stinkbomben entwickeln. Schweißreste und Hautpartikel ergeben einen olfaktorischen Cocktail der Sonderklasse….



Für Abhilfe sorgt Sandal Fresh Eco. Die deutsche Firma Fibertec setzt anstatt auf gesundheitsschädliche Bakterizide oder Pestizide auf nachwachsende, pflanzliche Rohstoffe. Verschiedene Prozesse wie Katalyse, Van-der-Waals-Kräfte, Oxidation, Neutralisation, Reduktion und Substitution wandeln unangenehme Gerüche in deren neutrale Salze um. Zuverlässig und schnell. Eine dezente Duftnote verwöhnt danach auch empfindliche Nasen.



Sandal Fresh Eco gibt es in einer 100 ml-Flasche mit praktischem Schwammaufträger zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 7,95 Euro.

Fibertec GmbH

Fibertec hat sich auf die Herstellung möglichst umweltfreundlicher Reinigungs- und Pflegemittel für Sport- und Outdoor-Ausrüstung spezialisiert. Fibertec wurde 2004 in Hilden bei Düsseldorf gegründet. Heute hat die Firma ihren Sitz in Langenfeld und produziert ausschließlich in Deutschland und Holland. Das Unternehmen hat daher die 100-prozentige Kontrolle über den gesamten Entwicklungs-, Produktions- und Vertriebsprozess und kann die Einhaltung höchster sozialer und Umweltstandards kontrollieren. www.fibertec.info



