FCA bietet bis zu 11.500 Euro Tauschprämie für ältere Diesel-Fahrzeuge

Teilnehmende Händler der Marken Fiat, Alfa Romeo und Jeep® nehmen Gebrauchte aller Hersteller, die den Emissionsklassen 1 bis 5 entsprechen, mit hohem Bonus in Zahlung. Dieselumtauschprämie reduziert Kaufpreis des Neuwagens je nach Marke um 3.500 bis 11.500 Euro1. Aktion läuft noch bis 31. Dezember 2018.



Mit den Marken Fiat, Alfa Romeo und Jeep® unterstützt die FCA Germany AG das von der Bundes­regierung beschlossene „Konzept für saubere Luft und Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten“. Alle drei Marken bieten noch bis 31. Dezember 2018 eine Tauschprämie für Diesel-Fahr­zeuge, die lediglich die Emissionsklassen 1 bis 5 erfüllen. Wer beim Kauf eines der in der Aktion berücksichtigten Modelle von Fiat, Alfa Romeo oder Jeep ein entsprechendes Gebrauchtfahrzeug mit Dieselmotor in Zahlung gibt, spart bis zu 11.500 Euro1.



Für die Marke Fiat reicht der Bonus von 3.500 Euro1 für Fiat 500, Fiat 500X und Fiat 500L über 4.000 Euro1 für alle Karosserievarianten des Fiat Tipo und den Fiat Qubo bis zu 6.000 Euro1 für die Großraum­limousine Fiat Doblò. So startet beispielsweise der Fiat 500 während der Aktion bei 9.390 Euro2, der Fiat 500X bei 13.990 Euro2 und der Fiat Tipo Kombi bei 12.290 Euro2. Der Fiat Doblò ist unter Berücksichtigung der Dieselumtauschprämie schon ab 13.490 Euro2 zu haben.



Bei der Alfa Romeo Giulia variiert die Dieselumtauschprämie modellabhängig zwischen 6.500 und 10.500 Euro1. Das Basismodell Alfa Romeo Giulia kostet dadurch 30.500 Euro2, die Alfa Romeo Giulia Veloce TI 49.000 Euro2. Käufer einer Alfa Romeo Giulietta sparen im Rahmen der Aktion bis zu 6.500 Euro1. Die Angebotspreise reichen von 16.500 Euro2 für die Alfa Romeo Giulietta bis 22.000 Euro2 für die Alfa Romeo Giulietta B-Tech. Beim Alfa Romeo Stelvio reduziert sich der Preis um bis zu 10.000 Euro1. Der Einstieg in die Welt des sportlichen SUV ist schon ab 34.000 Euro2 zu absolvieren, der Preis für den Alfa Romeo Stelvio Lusso reduziert sich auf 46.500 Euro2.



Für die Marke Jeep beträgt die Dieselumtauschprämie modellabhängig bis zu 11.500 Euro1. Beim Jeep Renegade werden bis zu 7.000 Euro1 vom Listenpreis abgezogen. Dadurch startet der Jeep Renegade in den Modellversionen Longitude und Limited bei 20.200 Euro2, der Jeep Renegade Trailhawk ist ab 28.700 Euro2 zu haben. Beim Jeep Compass können sich Kunden derzeit einen Vorteil von bis zu 6.500 Euro1 sichern. Beim Kauf eines Jeep Compass Longitude MY18 werden 22.600 Euro2 aufgerufen, beim Jeep Compass Limited MY19 sind es 31.200 Euro2. Um bis zu 9.000 Euro1 sinkt durch die Dieselumtauschprämie der Preis des Jeep Cherokee. Die Modellversion Limited kostet reduzierte 38.000 Euro2, der Jeep Cherokee Overland vergünstigte 44.500 Euro2. Fans des urigen Jeep Wrangler kommen momentan für bis zu 6.000 Euro2 weniger in den Genuss der amerikanischen Offroad-Ikone. In Zahlen ausgedrückt: Die Preise für den zweitürigen Jeep Wrangler Sport beginnen bei 41.500 Euro2, für die viertürigen Varianten Sahara oder Rubicon bei 50.000 Euro2. Sogar bis zu 11.500 Euro1 beträgt der Kun­denvorteil im Rahmen der Dieselumtauschprämie beim Jeep Grand Cherokee. Das Topmodell der Marke wechselt in der Version Limited ab 51.200 Euro den Besitzer, der Preis des Jeep Grand Cherokee Summit sinkt auf 61.700 Euro2.



Die im Rahmen der Aktion angebotenen Fiat, Alfa Romeo und Jeep stehen modellabhängig als Benziner und mit Tur­bodiesel-Triebwerken zur Verfügung. Die Dieselumtauschprämie der FCA Germany AG gilt für Privat- und Gewerbekunden und kann auch auf auslaufende Leasing- oder Finanzierungsverträge angewandt werden.



1 Fiat-, Alfa Romeo-, Jeep- und Händler-Dieselumtauschprämie i.H. von bis zu 11.500 € (Betrag modellabhängig), bei Kauf eines ausgewählten, nicht bereits zugelassenen Lagerfahrzeugs der Modellreihen Fiat 500 Familie, Fiat Tipo Familie, Fiat Qubo, Fiat Doblò bzw. eines nicht bereits zugelassenen Neufahrzeugs Alfa Romeo Mito, Alfa Romeo Giulietta, Alfa Romeo Giulia, Alfa Romeo Stelvio, Jeep Renegade, Jeep Compass, Jeep Cherokee und Jeep Grand Cherokee und gleichzeitiger Inzahlungnahme eines mindestens 3 Monate auf den Fahrzeugkunden zugelassenen Diesel-Altfahrzeugs (Euro 1-5). Nachlass, keine Barauszahlung. Angebot für Privatkunden und gewerbliche Kunden. Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. Nur bei teilnehmenden Fiat-, Alfa Romeo- und Jeep-Partnern. Angebot gültig bis 31.12.2018 bzw. nur solange der Vorrat reicht.



2 jeweils UPE des Herstellers ab Werk abzüglich Dieselumtauschprämie

