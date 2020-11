.



● Der Fiat Talento verstärkt seine bekannten Eigenschaften Nutzlastkapazität, Kompaktheit und Agilität jetzt mit einem neuen, automatischen Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe.



● Zwei Radstände, zwei Längen, 25 Versionen und eine Nutzlast von bis zu 1,2 Tonnen: Der vielseitige Talento entwickelt sich ständig weiter, jetzt mit dem neuen Getriebe in Richtung Fahrkomfort.



● Talento DCT von 01. Dezember an bei allen Fiat Professional Vertragshändlern in Deutschland



Der Fiat Professional Talento führt als Nutzfahrzeug mit idealer Kombination aus Agilität und Leistung seine Entwicklung nun in Richtung zu noch mehr Fahrkomfort weiter. Nach dem Debüt des neuen 2.0 EcoJet-Motors folgt jetzt das automatische Doppelkupplungsgetriebe (DCT). Das sowohl vollautomatisch als auch sequentiell schaltende Sechsganggetriebe macht den Talento zum idealen Transportmittel zum Beispiel für die Logistik der "letzten Meile".



Leistung, Drehmoment und reduzierter Verbrauch



Wer den Fiat Talento mit dem neuen DCT-Getriebe bestellen möchte, hat zwei Leistungsstufen des 2.0 EcoJet-Motors zur Wahl: 107 kW (145 PS) und 350 Newtonmeter sowie 125 kW (170 PS) und 380 Newtonmeter. Beide Motoren erfüllen die Euro 6d-Temp Abgasnorm und verfügen über einen Turbolader mit variabler Turbinen-Geometrie, die zu einer harmonischen Entfaltung des Drehmoments schon bei niedrigen Drehzahlen beiträgt, und damit zu verantwortungsvollem Umgang mit Kraftstoff.



Talento: die ideale Antwort auf jeden Bedarf



In seinem Segment führend ist der Fiat Talento nicht nur in Bezug auf Nutzlast, Kompaktheit und Wendigkeit. Er ist außerdem in einer Vielzahl von Aufbautypen erhältlich, ob Transporter, sechssitziger N1-Personentransporter, Doppelkabine oder Pritsche, in zwei Längen, zwei Höhen und zwei verschiedenen Radständen. Mit all diesen Kombinationsmöglichkeiten findet jeder Kunde das richtige Modell für seinen individuellen Bedarf – von 5,2 bis 8,6 Kubikmeter Ladevolumen, einem zulässigen Gesamtgewicht von 2,8 bis 3,05 Tonnen und einer Nutzlast von bis zu 1,3 Tonnen. Die Einführung des DCT-Getriebes erweitert das aktuelle Angebot um 25 neue Versionen.



Automobiler Komfort und fortschrittliches Infotainment



Komfort und Ergonomie sind die Merkmale des Talento- Innenraums. Robuste Stoffe und gut profilierte Sitze sorgen für bequeme Bestuhlung, während zahlreiche Ablagefächer mit insgesamt 90 Liter Fassungsvermögen alles für den Transport-Alltag bereithalten. Für Praktikabilität und Funktionalität in der Kabine sorgt auf Wunsch auch das "mobile Büro", bestehend aus einem Stauraum unter dem Sitz, einem klappbaren Mittelsitz und einer Halterung für das Tablet oder Smartphone.



Das Infotainment-Angebot für den Talento hält ein System von Mopar® mit sieben Zoll großem Touchscreen, USB-Anschluss, DAB-Radio und Bluetooth®-Freisprecheinrichtung mit Lenkradbedienung bereit. Das System integriert Apple CarPlay und die Kompatibilität mit Android AutoTM sowie ein Navigationssystem mit 2D- und 2,5D (Birdview)-Display. Um mehr über die Kompatibilität von Android Auto zu erfahren: support.google.com/androidauto; Android Auto ist eine Marke von Google LLC; Apple CarPlay ist eine eingetragene Marke von Apple Inc.

