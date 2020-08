Pressemitteilung BoxID: 809804 (Fiat Chrysler Automobiles N.V.)

Fiat Chrysler Automobiles zeichnet seine Handelspartner für exzellentes Kundenerlebnis aus mit dem neuen "Customer First Award for Excellence"-Programm

Google Cloud als Technologiepartner des Programms, das jetzt in Europa startet

Nach dem durchschlagenden Erfolg in Nordamerika hat Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sein neues Programm "Customer First Award for Excellence" auch in Europa eingeführt. Das Zertifizierungsprogramm zeichnet FCA-Handelspartner im Verkaufs- und Servicenetz aus, die ein herausragendes Kunden-Erlebnis bieten. Das neue Projekt wird unterstützt von Google-Cloud-Technologie und ist das jüngste in einer Reihe von FCA-Initiativen zur Beschleunigung von Innovation und Kundenverständnis auf der ganzen Welt. Das Programm wird bei mehr als 1.200 Vertragshändlern in Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Österreich und Belgien anlaufen und 2021 in weiteren Ländern eingeführt werden.



Mit dem Ziel, exzellente Kundenerfahrungen bei FCA-Partnern zu belohnen, werden die vier Schlüsselbereiche Kundenzufriedenheit, Einhaltung der Verkaufs- und After-Sales-Prozesse, Erfüllung der FCA Standards, sowie Mitarbeiterschulung und -zertifizierung bewertet. Im Programm erfolgreiche Autohäuser werden Kunden auf ihre Exzellenz hinweisen können, in dem sie das „Customer First“ Logo in ihre Marketingaktivitäten und im Autohaus einbinden – auf digitalen und traditionellen Kanälen. Außerdem werden sie in der Händlersuche der jeweiligen Marken-Webseiten kenntlich gemacht.



Mit der Mischung aus analytischer Kompetenz und intelligenten Analyselösungen sowohl von FCA als auch von Google Cloud, will FCA seine Handelspartner unterstützen, den Kunden mit dem "Customer First Award for Excellence" ein einzigartiges, maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten. Kunden werden Zugang zur Erfahrung und Bewertung durch tausende früherer Besucher haben.



"Wir werden Zugang zu einem innovativen Instrument haben, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen, Prozesse zu verbessern, die Mitarbeiter zu zertifizieren und zu schulen und die Qualitätsstandards in Ausstellungsräumen und Werkstätten zu stärken. Kurz gesagt, es wird unsere Leistung verbessern", sagte Pietro Gorlier, Chief Operating Officer FCA für die EMEA-Region (Europa, Naher Osten, Afrika). "Ich freue mich besonders, dass dieses Programm ein weiteres Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen Google Cloud und FCA ist".



Benjamin Faes, Managing Director Google Cloud Southern Europe & Emerging Markets fügt hinzu: "Die Nutzung unserer G-Suite-Kooperationstools war im digitalen Transformationsprozess von FCA von zentraler Bedeutung, und wir freuen uns darauf, unsere Bemühungen jetzt mit intelligenten Analysen und Daten auszuweiten. Wir demonstrieren, wie wirkungsvoll die Technologie für wichtige Programmeinführungen wie das 'Customer First Award for Excellence'-Programm sein kann, indem wir FCA dabei unterstützen, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen zu verbessern, eine Zusammenarbeit per Fernzugriff zu ermöglichen und den Live-Dialog mit Kunden zu erleichtern".



Das Pressegespräch "Customer First Award for Excellence" mit Pietro Gorlier und Benjamin Faes können Sie sich unter folgendem Link ansehen:

FCA EMEA Media



Über Google Cloud

Google Cloud bietet Unternehmen führende Infrastruktur, Plattformfunktionen und Branchenlösungen. Wir liefern professionelle Cloud-Lösungen mit der Spitzentechnologie von Google, um Unternehmen dabei zu unterstützen, effizienter zu arbeiten und sich an sich ändernde Anforderungen anzupassen, wodurch Kunden eine Grundlage für die Zukunft erhalten. Kunden in mehr als 150 Ländern wenden sich an Google Cloud als ihren vertrauenswürdigen Partner, um ihre wichtigsten Geschäftsprobleme zu lösen.

