Ab sofort "Di più" - noch mehr - bei Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep® und Fiat Professional: "Heute kaufen und erst im nächsten Jahr die erste Rate zahlen"*

Neustart unter Berücksichtigung aller COVID-19-Richtlinien für Handel und Kunden.

Sorgenfreier durch die Krise mit Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep: Heute kaufen und die erste Rate im Januar 2021 zahlen.*

Keine Anzahlung und Zinssätze ab 0,0 Prozent bis maximal 2,99 Prozent*

Möglichkeit zum Abschluss einer Versicherung gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit.**

Niedrigster Zinssatz gilt für sofort verfügbare Lagerfahrzeuge.*

1,99% auf bereits zugelassene Fahrzeuge und 2,99% bei Neubestellungen.*

Laufzeit der Finanzierung von bis zu 48 Monaten.*

Bis zu 10.000 Euro Kundenvorteil auf Lagerfahrzeuge bei Fiat Professional.*** Ebenfalls gilt: Heute kaufen, in 2021 zahlen.*

Neustart unter Berücksichtigung aller COVID-19-Sicherheitsrichtlinien für Kunden und Handelspartner: Für sofort verfügbare Lagerfahrzeuge, Tageszulassungen und Neubestellungen der Marken Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Jeep und Fiat Professional gilt ab sofort die Devise „Di più“ – noch mehr! Mit der Wiedereröffnung der meisten Verkaufsräume im Kraftfahrzeughandel in Deutschland startet Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ein attraktives Programm für Kunden, die trotz der aktuellen Situation nicht länger den Kauf eines Fahrzeugs aufschieben wollen.



Bei Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep heißt das: Jetzt kaufen und erst im Januar 2021 die erste von bis zu 48 Raten zahlen.* Das Programm ist ohne Anzahlung und mit Zinssätzen von 0,0 Prozent bis maximal 2,99 Prozent modular aufgebaut und bietet dem Kunden zusätzlich die Möglichkeit, eine Versicherung gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit abzuschließen, die eine Ratenweiterzahlung über 12 Monate garantiert.** Zinsfreiheit besteht beim Kauf eines sofort verfügbaren Lagerfahrzeugs. Entscheidet sich der Kunde für den Kauf eines bereits zugelassenen Fahrzeugs, werden 1,99 Prozent Zinsen fällig, bei der Konfiguration und der Neubestellung eines Fahrzeugs erhöht sich die Zinsrate auf 2,99 Prozent.*



Kunden, die sich für ein neues Nutzfahrzeug von Fiat Professional interessieren, können ab sofort nicht nur - abhängig vom ausgewählten Modell - bis zu 10.000 Euro sparen***, sondern erhalten ebenfalls die Möglichkeit, heute zu kaufen und ihre erste Finanzierungsrate im Januar 2021 zu zahlen*. Das Programm bezieht sich ausschließlich auf verfügbaren Lagerbestand, wobei der Kunde immer die volle 4-jährige Fiat Professional Garantie**** erhält. Kunden, die ab sofort ein neues Fahrzeug bestellen, profitieren ebenfalls davon, erst im Januar 2021 die erste Rate zahlen zu müssen*.



„Wir wollen mit diesem Programm einen zügigen Neustart der Verkaufsaktivitäten unserer Handelspartner unterstützen sowie vom ersten Tag an ein positives Signal setzen und den Partnern noch mehr Zuversicht für den Wiederbeginn vermitteln“, sagt Maria Grazia Davino, Vorstandsvorsitzende der FCA Germany AG in Frankfurt. „Diese Neustartkampagne ist ein weiterer Bestandteil unseres Aktionsplans zur Unterstützung unserer Handelspartner in dieser Krisenzeit. Ich möchte für alle Beteiligten „Di più“, italienisch für „noch mehr“ beziehungsweise „immer mehr“ schaffen. Ich wiederhole ein weiteres Mal, dass es in meinen Augen nichts Schlimmeres als Stillstand gibt.“



In den vergangenen Wochen hatte die FCA Germany AG bereits umfangreiche Maßnahmenpakete umgesetzt, die auch von den Händlerverbänden positiv bewertet wurden. „Wir halten zusammen, Importeur und Händler arbeiten gemeinsam an Lösungen und Wegen, die Krise zu bewältigen“, lautet die Rückmeldung aus den Verbandsgremien und ist das Feedback aus persönlichen Gesprächen mit Handelspartnern.



Alle Handelspartner erhielten zudem vor der Wiedereröffnung ihres Betriebes einen Gesamtmaßnahmenplan mit COVID-19 Richtlinien zum Gesundheitsschutz von Kunden und Mitarbeitern. Dieser beinhaltet unter anderem Checklisten zur Einführung der erforderlichen Maßnahmen bei Wiedereröffnung der Schauräume sowie ein Video, das die korrekte Fahrzeugdesinfektion erklärt. „Die Umsetzungsrate ist enorm“, freut sich Maria Grazia Davino. Alle Handelspartner bestätigten den Empfang des Maßnahmenplans. „Unsere Händler sind bereit!“ lautet das Fazit von Davino.



Für Handelspartner in Regionen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt die Verkaufsaktivitäten im Schauraum starten können, stehen selbstverständlich weiterhin die kürzlich eingeführten Maßnahmen zur Kundenberatung per Video-Call sowie die digitalen Schauräume auf den Markenwebseiten zur Verfügung. Die Aktion „Di piú“ ist für alle Handelspartner in Deutschland verfügbar, unabhängig vom Bundesland und unabhängig davon, ob der Verkaufsraum geöffnet oder noch geschlossen ist.



*Ein Angebot der FCA Bank Deutschland GmbH. Details unter: https://dpromo.jeep.com/de_restart / https://dpromo.fiat.com/de_restart / https://dpromo.alfaromeo.com/de_restart / https://dpromo.fiatprofessional.com/de_restart / http://dpromo.abarth.com/de_restart



**Optionaler Abschluss einer Arbeitslosigkeitszusatzversicherung für Privatkunden gegen unverschuldete Arbeitslosigkeit, vermittelt durch die FCA Bank Deutschland GmbH, Salzstraße 138, 74076 Heilbronn



***Fiat Professional- und Händler-Bonus i.H.v. bis zu 10.000,- € zzgl. MwSt. (Betrag Modellabhängig). Nachlass, keine Barauszahlung. Angebot nur gültig für gewerbliche Kunden, gültig für nicht bereits zugelassene und ausgewählte Lagerfahrzeuge bis 30.06.2020 und nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Fiat Professional Partnern.



****2 Jahre Fahrzeuggarantie und 2 Jahre Funktionsgarantie „Maximum Care Flex 100“ der FCA Germany AG bis maximal 100.000 Kilometern gemäß deren Bedingungen.

