Pressemitteilung BoxID: 781104 (FH Promotions GmbH & Co. KG)

TWO IN TUNE am 18.01.2020 in der bigBOX ALLGÄU

20 Jahre Two in Tune

2004 betrat das Duo Two in Tune mit handgemachter Popmusik zum ersten Mal die Bühne der kultBOX Kempten. Seitdem sind die beiden sympathischen Musiker Sibylle Kinzer (Gesang) und Dirk Horeth (Gitarre, Gesang) regelmäßig auf der Allgäuer Bühne zu Gast und begeistern einmal jährlich ihr ständig wachsendes Publikum mit ihrem vielfältigen Programm. Stilistisch gibt es bei „Two in Tune“ keine festgelegten Regeln. Präsentiert wird, was Spaß macht. Mit ihrer kraftvollen Stimme bewegt sich Sibylle Kinzer spielerisch durch die Welt von Soul, Pop und Rock. Dabei dürfen gerne auch mal ein paar jazzige Töne dabei sein. Begleitet wird sie dabei durch das abwechslungsreiche Gitarrenspiel von Dirk Horeth, der auch gerne mal zum Mikrofon greift um seine Gesangspartnerin mit einer zusätzlichen zweiten Stimme oder auch solistisch zu unterstützen.



Unter dem Titel „20 Jahre Two in Tune“ betritt das Allgäuer „Kult“-Duo nun bereits zum 17. Mal die Bühne der kultBOX.



Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend voller musikalischer Leckerbissen, spontaner Moderation und der einen oder anderen Überraschung.



Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU, bei den Vorverkaufsstellen der Allgäuer Zeitung (Tel. 0831 206 55 55), Schwäbischen Zeitung unter tickets.schwaebische.de und Tel. 0751 295 55777, des Kreisboten (Tel. 0831 25 283 10), auf www.eventim.de oder in der Ticketverkaufsstelle telefonisch unter 0831 – 570 55 1000 erhältlich. Auch der ticketdirect Service der bigBOX ALLGÄU ist hier möglich (Wählen Sie Ihre gewünschten Plätze, bezahlen Sie bequem per Kreditkarte oder PayPal und erhalten Sie Ihre Tickets per E-Mail zum selbst Ausdrucken oder Sichern auf Ihrem Smartphone.)

