Wer wollte nicht schon immer mal sehen, wo die Stars sich auf ihren Auftritt in der bigBOX ALLGÄU vorbereiten? Den Backstage-Bereich der bigBOX ALLGÄU kennenlernen? Die Möglichkeiten für private und geschäftliche Feiern unverbindlich besichtigen? Oder über den „Catwalk“ in luftiger Höhe laufen? Im Rahmen der öffentlichen Führung bietet sich die ideale Gelegenheit für Interessierte, hinter die Kulissen der bigBOX ALLGÄU, des größten Veranstaltungshauses im Allgäu, zu blicken.



Führungen durch die bigBOX ALLGÄU werden mehrmals im Jahr angeboten und im Voraus angekündigt. Teilnehmen kann nach erfolgreicher Anmeldung jeder.



Bei der Tour lassen sich Einblicke in Räumlichkeiten, Abläufe und die Arbeit in der Veranstaltungsbranche gewinnen. Die Mitarbeiter der bigBOX ALLGÄU zeigen die Veranstaltungshalle, wie sie auch treue Besucher noch nie gesehen haben, und erläutern allerlei Interessantes und Wissenswertes rund um die Events und Möglichkeiten im beliebten Kemptener Veranstaltungszentrum.



Zu sehen gibt es die verschiedenen Veranstaltungsräumlichkeiten, den Backstage Bereich, die Künstlergarderobe sowie Lager- und Seminarräume, den „Catwalk“ oben in der Halle und den Logenbereich.



Es lassen sich interessante Einblicke gewinnen in die Welt der Shows und Konzerte!



Treffpunkt: Ticketvorverkaufsstelle / Haupteingang bigBOX ALLGÄU



Dauer: ca. 2 Stunden



Preis: 5,00 € p.P. - Der Ticketpreis beinhaltet die Führung durch die bigBOX ALLGÄU sowie ein Lanyard mit Backstagepass als Erinnerung!



Wichtig: Da alle Strecken fußläufig zurück gelegt werden, sollten Sie für die Führung gut zu Fuß sein.



Karten sind auf www.bigboxallgaeu.de, in der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU oder telefonisch unter 0831 – 570 55 1000 erhältlich. Auch der ticketdirect Service der bigBOX ALLGÄU ist hier möglich (Wählen Sie Ihre gewünschten Plätze, bezahlen Sie bequem per Kreditkarte oder PayPal und erhalten Sie Ihre Tickets per E-Mail zum selbst Ausdrucken oder Sichern auf Ihrem Smartphone.)

