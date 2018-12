Rock meets Classic - Jubiläumstour 2019 gastiert in Kempten

20.12.18

Die Jubiläums-Besetzung ist nun komplett! Ian Gillan (Deep Purple), Kevin Cronin (REO Speedwagon), Mike Reno (Loverboy), Thin Lizzy und The Sweet rocken zum 10-Jährigen! Very Special Guest: Musical-Star Anna Maria Kaufmann



Rock Meets Classic feiert 2019 sein 10-Jähriges. Bereits fünf Monate bevor der erste Vorhang fällt, steht bereits das komplette Line-up der großen Jubiläumstour fest!



Fest steht auch: Die Rock meets Classic Fans dürfen sich am 12.03.2019 in der bigBOX ALLGÄU auf geniale Künstler und Bands freuen! RmC und die Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH proudly present: Ian Gillan (Deep Purple), Kevin Cronin (REO Speedwagon) und Mike Reno (Loverboy). Zudem feiern gleich zwei weitere große Legenden der Rockmusik 2019 ihre 50-jährigen Jubiläen (!) auf der Rock meets Classic-Bühne: die unnachahmlichen Glamrocker The Sweet sowie die Rock-Urgesteine von Thin Lizzy. Als Special Guests präsentiert Rock Meets Classic Musical-Weltstar Anna Maria Kaufmann!



RMC-Veranstalter Manfred Hertlein: „Wir freuen uns sehr über diese Zusammenstellung an Stars und Legenden und sind sicher, dass wir den Zuschauern mit diesem Programm unvergessliche Musikerlebnisse bescheren werden. Das gilt auch und vor allem für Anna Maria Kaufmann, die es uns zu unserem 10-jährigen Jubiläum erstmals erlaubt, einen Weltstar des Musical-Genres zu präsentieren. Sie lässt die Welten der Rockmusik und der Klassik noch enger zusammen rücken.



Auf die Fans von Classic Rock und Orchester warten 2019 also Überhits der Rock-Geschichte wie „Smoke On The Water“, „I Can´t Fight This Feeling“, „Working For The Weekend“, „Fox On The Run“ oder „The Boys Are Back In Town“!



Der Startschuss für die RMC-Jubiläumstour mit den größten Stars der Rockgeschichte – wie immer begleitet von der fabelhaften Mat Sinner Band und dem großartigen RMC Symphony Orchestra unter der Leitung von Bernhard Wünsch - fällt am 27. Februar 2019 in Passau (Dreiländerhalle). Am 12.03.2018 gastiert Rock meets Classic in der bigBOX ALLGÄU in Kempten (Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr).



Rock meets Classic - Jubiläumstour 2019

mit den Helden der Rockmusik



Ian Gillan (Deep Purple)

Kevin Cronin (REO Speedwagon)

Mike Reno (Loverboy)

Scott Gorham & Ricky Warwick (THIN LIZZY)

Andy Scott & Pete Lincoln (THE SWEET)



and The Mat Sinner Band with the RMC Symphony Orchestra

with Special Guest: Anna Maria Kaufmann



IAN GILLAN von Deep Purple

Zum 10-jährigen Jubiläum von ROCK MEETS CLASSIC darf er nicht fehlen - IAN GILLAN! Der größte Rocksänger aller Zeiten lässt es sich - zur großen Freude aller RMC und Deep Purple Fans - nicht nehmen, nach seinen umjubelten Auftritten 2011, 2012 sowie 2015 auch beim großen RMC-Jubiläum noch einmal dabei zu sein.



Da der 72-jährige Superstar sich gerade mit Deep Purple auf der Zielgeraden der aktuellen Abschiedstour befindet, werden die Rock Meets Classic Shows 2019 womöglich die letzten Auftritte sein, die es von Ian Gillan zu sehen geben wird.



Auf welche Songs sich das Publikum freuen darf, steht noch nicht fest. Fakt ist jedoch, dass Gillan auf ein Repertoire zurückgreifen kann, das nur so gespickt ist mit den ganzen großen, bahnbrechenden Klassikern des Rock: Von "Highway Star", "Black Night" und "Speed King" über "Perfect Strangers" und "Knockin At Your Backdoor" bis hin zum aktuellen #1 Album "inFinite" - vom unvermeidlichen Mega-Hit "Smoke On The Water" ganz zu schweigen!



KEVIN CRONIN von REO Speedwagon

Kevin Cronin ist seit über 40 Jahren die unverkennbare Stimme der US-Band REO Speedwagon und schrieb als Autor / Co-Autor einige der größten Songs der Rockgeschichte. "Keep On Loving You" (1981) vom Album Hi Infidelity, das alleine in den USA mit 10-fach Platin (für über 10 Millionen verkaufte Exemplare) ausgezeichnet wurde und "Can't Fight This Feeling" (1985) stürmten nicht nur die US Billboard Charts, sondern sind weltweite Hits, die auch heute noch regelmäßig im Radio gespielt werden.



Der 66-jährige Rockstar aus Chicago/Illinois, ist zum ersten Mal bei Rock Meets Classic zu Gast und hat im Frühjahr 2019 nicht nur seine 1952er Fender Telecaster, sondern noch viele weitere bekannte Hits von REO Speedwagon wie "Take It On The Run" oder "Don't Let Him Go" im Gepäck.



MIKE RENO von Loverboy

Mike Reno (63) ist der Sänger und Mitbegründer der erfolgreichen kanadischen Hard Rock Band Loverboy, die seit ihrer Gründung 1980 bis heute nahezu in der Urbesetzung formiert. Der massive Radioeinsatz von Hymnen wie ihrer ersten Single "Turn Me Loose" (1980) und "Working For The Weekend" (1981) führt dazu, dass Loverboy fälschlicherweise häufig als 90er Jahre Band angesehen werden. Tatsache ist, dass die Band aufgrund ihrer Hitdichte von Beginn ihrer Karriere an sofort großer Erfolge erzielen konnte. Aufgrund ihrer Lebenswerks wurden Loverboy im Jahr 2009 folgerichtig in die "Canadian Music Hall of Fame" aufgenommen.



In Deutschland war das Quintett bislang sehr selten zu sehen. Umso mehr dürfen sich alle Fans von Rock Meets Classic auf die Auftritte von Mike Reno und die großen Hits von Loverboy freuen. Inklusive des Filmsongs "Heaven In Your Eyes", den Loverboy zum Soundtrack des Mega-Blockbuster "Top Gun" (1986) besteuerten.



SCOTT GORHAM & RICKY WARWICK von Thin Lizzy

"The Boys Are Back In Town"! Drei Jahre nach ihren begeisternden Auftritten bei Rock Meets Classic kehren THIN LIZZY zum Rock und Klassik-Spektakel von Veranstalter Manfred Hertlein zurück, um beim 10-jährigen RMC-Jubiläum dabei zu sein.



Der legendäre Gitarrist Scott Gorham (67), der (mit Unterbrechungen) bereits seit 1974 als Nachfolger von Gary Moore († 2011) seine Gitarre für die Band des unvergessenen irischen Sängers, Bassisten und Songschreibers Phil Lynott († 1986) erklingen lässt, sowie sein charismatischer Sänger Ricky Warwick (52) haben 2019 selbst auch einen ganz großen Grund zu feiern: 50 Jahre Thin Lizzy - in Memoriam of Phil Lynott! Fünf Jahrzehnte voller Hits wie "The Boys Are Back In Town", "Jailbreak" oder "Still In Love With You" - die Fans von Rock Meets Classic dürfen sich 2019 auf ganz große Klassiker der Rockgeschichte freuen.



ANDY SCOTT & PETE LINCOLN von The Sweet

Sweet sind und bleiben die wohl erfolgreichste Glamrock-Band aller Zeiten. In den 1970er Jahren präsentierten Gitarrist Andy Scott (69) & Co. mit legendären Songs wie Block Buster! "Ballroom Blitz", "Teenage Rampage" oder ihrem ersten selbstgeschrieben Hit "Fox On The Run" unvergessene Fan- Hymnen am Fließband.



Andy Scott und sein Sänger und Bassist Pete Lincoln (62) zelebrieren 2019 ebenfalls ihr 50-jähriges Bandjubiläum bei Rock meets Classic - und dabei wird das Duo sicherlich auch das ein oder andere überraschende Schmankerl auf ihrer übervollen Hitkiste ziehen.



Fans, die die RmC-Tour 2016 besucht haben, wissen jedenfalls, was das Publikum bei den Auftritten von The Sweet erwartet: Hits, Hits, Hits - und Partystimmung bis unters Dach!



Special Guest: ANNA MARIA KAUFMANN

Anna Maria Kaufmann (54) ist eine der erfolgreichsten und vielseitigsten Sängerinnen der Welt. Im Laufe ihrer Karriere bewegte sie sich zwischen Musical, Operette und Pop. Mit ihrer charismatischen Ausstrahlung und ihrer einfühlsamen Stimme begeistert die Edmonton geborene, kanadische Sopranistin (besitzt seit 2006 die deutsche Staatsbürgerschaft) seit über zwei Jahrzehnten weltweit ein Millionenpublikum und gehört damit zu den großen Stimmen unserer Zeit. Sie konzertierte weltweit auf den bedeutendsten Bühnen und wurde u.a. mit dem "Goldenen Löwen" und der "Goldenen Europa" sowie acht "Goldenen Schallplatten" ausgezeichnet.



Ihre Ausbildung im klassischen Gesang erhielt sie am Robert-Schumann-Musikinstitut in Düsseldorf. 1990 gelang ihr mit ihrer großartigen Darbietung der "Christine" im Musical-Klassiker "Phantom der Oper" in Hamburg an der Seite des unvergessenen Peter Hofmann der internationale Durchbruch! Seitdem überzeugt die charismatische Ausnahmekünstlerin mit einem breitgefächerten Repertoire aus Musical, Oper und Operette. Ihre Stimme lässt Klassik und Rock zu einer kunstvollen Einheit verschmelzen und ist daher die perfekte Besetzung als Special Guest bei Rock meets Classic, der Rockshow des Jahres!





