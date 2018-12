Rainer von Vielen erhalten erneut kultBOX-Sold Out Award

27.12.18

Die Allgäuer Alternative-Band Rainer von Vielen spielte am 23.12.2018 ihr Weihnachtskonzert in der ausverkauften kultBOX der bigBOX ALLGÄU. Um kurz vor Weihnachten noch einmal richtig mit Rainer von Vielen zu feiern, waren 1.000 Besucher in die kultBOX gekommen.



Für die Allgäuer Band ist das Weihnachtskonzert der Abschluss einer bewegten Zeit. Die Musiker spielten 2017 ihr 1000. Konzert. Mit dem neuen Album „Oberste Schublade“ feiern sie 20 Jahre nach der Veröffentlichung der EP „Alles und noch mehr“ den ersten Plattenvertrag des damals noch Solo-Musikers Rainer. Bei dem Auftritt in der restlos ausverkauften kultBOX in Kempten am 23.12.2018 erlebten die Musiker gemeinsam mit ihren Fans ein mitreißendes Konzert. Das – mittlerweile schon zur Tradition gewordene – Weihnachtskonzert in der kultBOX war mit 1.000 Besuchern ausverkauft. Aus diesem Grund wurde Rainer von Vielen der Sold Out Award der bigBOX ALLGÄU verliehen.



Der Award ging zuvor bereits an Künstler wie Luke Mockridge, DJ BOBO, Ina Müller, David Garrett, Die Toten Hosen, CRO, Andreas Gabalier, Reinhard Mey, James Blunt, Kraftklub, Sportfreunde Stiller, LaBrassBanda u.v.m. Im Jahr 2017 konnte die bigBOX ALLGÄU insgesamt 19 Awards verleihen, im Jahr 2018 wurden bereits 17 Sold Out Awards überreicht.

