Aufgrund der aktuellen Situation, bedingt durch COVID-19 und der damit verbundenen Einschränkungen, muss die Tour „One Vision of Queen feat. Marc Martel“ in das Frühjahr 2022 verschoben werden. Dies ist vor allem auf die unsicheren Reisebestimmungen zurückzuführen, die es für uns unmöglich machen die Einreise von Marc Martel und seiner Band aus den USA im Januar 2021 zu garantieren. Die Gesundheit und das Wohlergehen unseres Publikums und aller Beteiligten vor, auf und hinter der Bühne haben absolute Priorität.



Wir hoffen, dass wir mit der Verschiebung in das Jahr 2022 allen Besuchern mehr Planungssicherheit und einen unbeschwerten Konzertbesuch ermöglichen können und freuen uns alle „One Vision of Queen feat. Marc Martel“-Fans zu den Ersatzterminen herzlich begrüßen zu dürfen.



Tickets behalten für den jeweiligen Ersatztermine ihre Gültigkeit!



Alle Ersatztermine im Überblick



20.01.2022 – Passau, Dreiländerhalle (verschoben vom 06.02.2021)

22.01.2022 – Hof, Freiheitshalle (verschoben vom 20.01.2021)

23.01.2022 – Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA (verschoben vom 21.01.2021)

25.01.2022 – Magdeburg, GETEC Arena (verschoben vom 09.02.2021)

26.01.2022 – Braunschweig, Volkswagenhalle (!)* (verschoben vom 20.02.2021)

28.01.2022 – Lingen, Emsland Arena (verschoben vom 21.02.2021)

29.01.2022 – Schwerin, Sport- u. Kongresshalle (verschoben vom 14.02.2021)

30.01.2022 – Oberhausen, König-Pilsener-ARENA (verschoben vom 13.02.2021)

02.02.2022 – Koblenz, CGM Arena (verschoben vom 30.01.2021)

03.02.2022 – Kempten, bigBOX Allgäu (verschoben vom 06.03.2021)

05.02.2022 – CH–Zürich, Samsung Hall (verschoben vom 26.02.2021)

06.02.2022 – CH–Basel, St. Jakobshalle (verschoben vom 01.02.2021)

08.02.2022 – Mannheim, SAP Arena (verschoben vom 29.01.2021)

09.02.2022 – Köln, LANXESS Arena (verschoben vom 24.02.2021)

11.02.2022 – Würzburg, S. Oliver Arena (verschoben vom 07.03.2021)

12.02.2022 – Berlin, Mercedes Benz Arena (verschoben vom 16.02.2021)

13.02.2022 – Flensburg, FLENS-ARENA (verschoben vom 23.01.2021)

16.02.2022 – Hamburg, Barclaycard Arena (verschoben vom 24.01.2021)

17.02.2022 – Dresden, MESSE Dresden (verschoben vom 11.02.2021)

19.02.2022 – AT–Salzburg, Salzburgarena (verschoben vom 04.02.2021)

20.02.2022 – AT–Wien, Stadthalle (verschoben vom 05.02.2021)

23.02.2022 – Ingolstadt, Saturn Arena (verschoben vom 27.02.2021)

24.02.2022 – Stuttgart, Porsche Arena (verschoben vom 05.03.2021)

26.02.2022 – Nürnberg, ARENA NÜRNBERGER Versicherung (verschoben vom 03.03.2021)

27.02.2022 – Frankfurt am Main, Festhalle (verschoben vom 27.01.2021)

02.03.2022 – Dortmund, Westfalenhalle (verschoben vom 26.01.2021)

03.03.2022 – Bremen, Halle 7 (verschoben vom 17.02.2021)

05.03.2022 – Düren, Arena Kreis Düren (verschoben vom 19.02.2021)

06.03.2022 – AT–Innsbruck, Olympiahalle (verschoben vom 28.02.2021)



* ACHTUNG! Veranstaltung aufgrund von Sanierungsarbeiten an der Stadthalle in die Volkswagenhalle verlegt.

