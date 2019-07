Pressemitteilung BoxID: 759590 (FH Promotions GmbH & Co. KG)

CAVEMAN am 17. & 18.04.2020 in der bigBOX ALLGÄU

Das Kultstück CAVEMAN kommt mit zwei Terminen in die kultBOX: Am 17. & 18.04.2020 steht Martin Luding in der Rolle als CAVEMAN jeweils ab 20 Uhr auf der Bühne.



Du sammeln, ich jagen!



Titelrolle: MARTIN LUDING



Der Amerikaner Rob Becker schrieb mit CAVEMAN das erfolgreichste Solo-Stück in der Ge­schichte des Broadways. Nachdem CAVEMAN in den Vereinigten Staaten von einem Millio­nen-Publikum bejubelt wurde, feiert der moderne Höhlenmann weltweite Erfolge. Seit Som­mer 2000 begeistert die Kult-Comedy auch in Deutschland alle, die eine Beziehung führen, führten oder führen wollen.



CAVEMAN wirft einen ganz eigenen Blick auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Im „magischen Unterwäschekreis“ begegnet Tom, der sympathische Held im Beziehungsdick­icht, seinem Urahn aus der Steinzeit, der ihn an Jahrtausende alter Weisheit teilhaben lässt: Männer sind Jäger und Frauen sind Sammlerinnen. Eine Tatsache, die die menschliche Evolution bis heute nicht hat ändern können. Was der Durchschnitts-Mann schon immer vermutet hat, weiß Tom nun aus erster Hand und fragt sich: „Warum betrach­ten wir Frauen und Männer nicht einfach als völlig unterschiedliche Kulturen? Mit verschie­denen Sprachen, verschiedenen Verhaltensweisen und verschiedener Herkunft?“ Von dieser Erkenntnis beflü­gelt, analysiert Tom das befremdliche Universum der Sammlerinnen: Diese geheimnisvolle Welt von besten Freundinnen, Einkaufen und Sex. Mit immensem Mittei­lungsbedürfnis und trockenem Humor und ironischen Blick beobachtet Tom auch die Le­bensweise des Jägers. Er enthüllt, welche Erfüllung „Rumsitzen, ohne zu reden“ bedeuten kann, warum Männer durch das Fernsehprogramm zappen müssen und dass eine Unter­haltung unter Jägern mit den Worten „Lass uns in den Keller gehen, Sachen bohren“ beginnt und gleichzeitig endet.



CAVEMAN ist Vergnügen pur: Ein Jeder erkennt sich wieder, garantiert. Paare sehen sich an und sagen „Genau wie Du“. Das Stück macht süchtig, Rekorde wie: „Ich war 10 Mal in der Vorstellung“ sind keine Seltenheit. Ein funkenschlagendes „One man“-Spektakel mit viel Humor und durchaus Tiefgang“ so die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, und die Mei­nung der TAZ: "Der CAVEMAN ist nicht nur sehr wahr, sondern auch sehr, sehr komisch." Die Bild meinte: „Bittere Wahrheiten, zuckersüß verpackt. Tiefe Einsichten. Zum Brüllen komisch.“



Original: Defending the Caveman von Rob Becker

Übersetzung: Kristian Bader

Regie: Esther Schweins

Produktion und Aufführungsrechte: Theater Mogul GmbH



www.caveman.de



MARTIN LUDING



Der gebürtige Berliner und heutige Wahlstuttgarter war nach seiner Schauspielausbildung bei Michael Gräwe in Berlin in zahlreichen TV-Serien zu sehen, unter anderem „Fünf Sterne“, „Klinikum Berlin Mitte“, „Hinter Gittern“ und „Großstadtträume“. Im „zweiten Leben“ ist der diplomierte Wirtschaftswissenschaftler geschäftsführender Gesellschafter einer Film- und Theaterproduktionsfirma in Stuttgart. Zusammen mit Roland Baisch und Michael Schiller schrieb Martin Luding sich die Hauptrolle in „Männerabend“ auf den Leib. In der Solo-Comedy „Hi Dad!“ widmete er sich, wieder in der Regie von Esther Schweins, den Freuden des Vaterwerdens. Gemeinsam mit seinem CAVEMAN Kollegen Kristian Bader entwickelte er sein Solo-Stück „Auf und davon. Nackt über die Alpen!“.



Seit 2002 ist Martin Luding als CAVEMAN deutschlandweit unterwegs und erntet aktuell in Stuttgart, Karlsruhe, Mannheim, Fürth und Ulm Abend für Abend tosenden Beifall.



Nachgefragt: An welche Publikumsreaktion bei einer CAVEMAN-Aufführung erinnerst Du Dich besonders?



Martin Luding: Eine Frau bekam einmal einen Lachanfall und konnte auch nach fünf Minuten nicht aufhören zu lachen. Als selbst Wasser und Schnaps nicht geholfen haben, sind sie gegangen, damit die Vorstellung weitergehen konnte. Ich habe sie dann zu einer späteren Show noch einmal eingeladen.



Nachgefragt: Ein Tipp vom erfahrenen CAVEMAN an junge Artgenossen...?



Martin Luding: Nix da! Da mussten ich und alle anderen in meinem Alter auch durch - da sollen die mal schön ihre eigenen Erfahrungen machen! Nur eins: einfach zu einer CAVEMAN Vorstellung kommen - Freundin mitbringen - Klappe halten - und schön darauf achten, an welchen Stellen sie lacht - dann nach Hause und darüber nachdenken! Wenn das nichts hilft - vielleicht doch noch mal zu den Eltern ziehen und Mutti fragen!



Pressestimmen:



„Vor allem Frauen sind von den Geschlechterkampf-Klischees begeistert, die Luding köstlich zelebriert.“ [STUTTGARTER NACHRICHTEN]



„Wer ihn sehen will, muss wochenlang auf eine Karte hoffen. Und dann kriegt er auch noch mächtig was auf die Ohren!“ [BILD Stuttgart]



