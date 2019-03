Pressemitteilung BoxID: 745302 (FH Promotions GmbH & Co. KG)

AÜW kultSLAM - Poetryslam geht in die vierte Runde

Am 14.05.2019 findet bereits der vierte AÜW kultSLAM in der bigBOX ALLGÄU in Kempten statt

Die bigBOX ALLGÄU und das Allgäuer Überlandwerk führen am 14.05.2019 erneut die Poetry-Slam Veranstaltung „AÜW kultSLAM“ durch. Aufgrund des begeisterten Feedbacks vieler Besucher von den ersten drei Veranstaltungen findet nun im Frühjahr eine Wiederholung statt, bei der wieder viele deutschlandweit bekannte aber auch Poeten aus der Region ihr Können unter Beweis stellen werden.



Aufgrund des begeisterten Feedbacks der Besucher der vorangegangenen Veranstaltungen und einer mit 650 Besuchern restlos ausverkauften kultBOX am 05.11.2018 haben sich die Kooperationspartner Allgäuer Überlandwerk und bigBOX ALLGÄU dazu entschlossen, am 14.05.2019 einen weiteren AÜW kultSLAM zu veranstalten.



Durch den Abend führt am 14.05.2019 wieder der Deutsche Meister im Poetry Slam, Alexander Burkhardt.



Als Slammer sind bisher folgende Teilnehmer bestätigt (mehr Informationen auf der Folgeseite):





Jule Eckert

Philipp Herold

Rainer Holl

Tanasgol Sabbagh

Tereza Hossa





Sobald die Teilnahme weiterer Slammer bestätigt ist, wird dies auf bigboxallgaeu.de und in der facebook-Veranstaltung veröffentlicht.



Tickets



Karten für den AÜW kultSLAM am 14.05.2019 sind auf bigboxallgaeu.de, im Direktverkauf, telefonisch oder per E-Mail-Bestellung bei der Ticketverkaufsstelle der bigBOX ALLGÄU erhältlich.



Kontakt: entertainment@bigboxallgaeu.de, T +49 831 (0) 570 55 1000, Kotterner Straße 62 - 46, Kempten (Allgäu)



Kurzinformationen zu den Slammern:



Jule Eckert



Jule Eckert, Jahrgang 1996, ist eine Poetin aus Berlin, die sich selbst eher als lyrische Märchenerzählerin bezeichnen würde. Seit 2012 tritt sie mit ihren Texten im gesamtdeutschsprachigem Raum auf und war 2017 Halbfinalistin der Deutschsprachigen Meisterschaften. Derzeit studiert sie Theaterpädagogik und Soziale Arbeit und moderiert eine eigene kleine Künstlerbühne in Berlin.



Philipp Herold



Philipp Herold (Heidelberg/1991) ist einer der facettenreichsten Slam Poeten seiner Generation. Der gelernte Rap MC und studierte Kulturwissenschaftler ist Texter, Sprecher, Moderator und Kurator.



Der zweifache deutschsprachige Vizemeister im Poetry Slam war 2012 Ideen- und Herausgeber der Anthologie Tintenfrische, erhielt 2014 den Martha-Saalfeld-Förderpreis und war 2017 einer der Organisatoren der deutschsprachigen U20 Poetry Slam Meisterschaft. Herold moderiert den Dead and Alive Poetry Slam am Staatstheater Karlsruhe, den Heilbronner Poetry Slam sowie die Word Up! Poetry Slams in Heidelberg und Mannheim.



Als leidenschaftlicher Lyriker ist er zudem bekannt für seine humoristischen Tiergedichte, die er auf Postkarten visualisieren lässt.



Im Herbst 2018 feierte er die Premiere seines Soloprogramms »Kulturensohn« und die lange ersehnte Veröffentlichung seines ersten Albums mit dem Titel »Alles zu seiner Zeit«.



Rainer Holl



Rainer Holl ist Autor, Moderator und Slam Poet aus Leipzig. Er lebt nach dem Motto »Träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul«.



Zum Glück hält er sein eigenes Maul eher selten. In seinen Texten seziert er als kritischer Beobachter die Absurditäten unseres spätkapitalistischen Alltags. Das macht er ganz in Ordnung und insgesamt so befriedigend, dass er 2017 zum Berlin-Brandenburg Meister im Poetry Slam gekürt wurde und 2018 im Finale der deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften stand.



Neben der Bühne ist Rainer der Herausgeber des weltweit ersten demotivierenden Tischkalenders. Ein humorvolles Statement gegen die Kultur der Selbstoptimierung.



Denn eins steht fest: Das Leben ist kein Wandtattoo.



Tereza Hossa



Im zarten Alter von 19 Jahren stand Tereza Hossa zum Ersten Mal auf einer Poetry Slam Bühne. Seit nun über 5 Jahren ist sie auf österreichischen, deutschen und schweizer Bühnen unterwegs. Finalistin der Wiener Meisterschaften 2018, darf sie sich nennen. In Slamer Kreisen ist sie als jene Frau bekannt, die Kühe sehr liebt. Und das stimmt wirklich. So befindet sich Hossa doch regelmäßig innerhalb von Kühen. Neben ihrer Leidenschaft für die Bühne, haben es ihr nämlich die Tiere angetan. In 2 Jahren ist sie dann endlich Tierärztin und hofft darauf den perfekten Tag umsetzen zu können: Morgens: Kühe Mittags: Siesta Abends: Bühne. Textlich befindet sie sich zwischen Spoken Word, Satire und Lyrik. Sie beschreibt ihr Texte hier gerade selbst und ohne arrogant wirken zu wollen, muss sie dennoch sagen, dass sie sehr lustig ist. Neben Tieren und Bühnen hat ihr es auch das Internet sehr angetan. Vor allem Twitter nennt sie liebevoll ihr „favorite social medium“. Kurz zusammengefasst: Tereza Hossa Slam Poetin, Moderatorin, Veranstalterin und angehende Tiermedizinerin. Sie lebt in Wien, mag Kühe, Bühnen und das Internet.

