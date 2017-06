Vokale Band

Das skandinavische Pop-Joint-Venture „Leveleleven“ debütiert am Samstag, 17. Juni um 18 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden. Eines der erfolgreichsten Vokal-Ensembles aus Abba-Land (Real Group) und das finnische Ensemble „Rajaton“ kommen damit erstmals an die Oos und singen ein mittsommerliches Jazz- und Pop-Überraschungsprogramm.



Zwei A-cappella-Formationen finden am Samstag, 17. Juni 2017, um 18 Uhr zusammen: „Leveleleven“ debütiert im Festspielhaus Baden-Baden. Die schwedische Real Group, eine der Formationen von „Leveleleven“, hat ihre Wurzeln im Jazz. Darauf verweist schon der Band-Name: „The Real Group“ ist angelehnt an das „Real Book“, eine Sammlung von Jazz-Standards, aus der die ersten Stücke der Gruppe stammten. Eine Inspirationsquelle für die Sänger der ersten Stunde war Bobby McFerrin. Als das Ensemble 1984 von fünf Studenten der Königlichen Musik-Akademie in Stockholm gegründet wurde, unterrichtete dort aber auch der Jazztrompeter und Komponist Bengt-Arne Wallin: Er hatte in den Sechziger Jahren die schwedische Folklore mit dem Jazz in Verbindung gebracht, und das erklärt unter anderem die vielseitigen Quellen der „Real Group“, zumal die Gründungsmitglieder noch mit Wallin zusammen arbeiteten. Seit mehr als drei Jahrzehnten bewegt sich das Quintett mittlerweile erfolgreich durch Jazz, Pop oder Folk; der Klang der Gruppe ist geschmeidig, hell und präsent, die Arrangements sind gefällig. Auch vor Werken wie etwa Mozarts Sinfonie Nr. 40 macht das Ensemble nicht Halt, was wiederum an die berühmten Bach-Fugen der Swingle-Singers erinnert.



Die legendären King's Singers aus England waren die ersten, die aus der klassischen Chortradition heraus in den so genannten Crossover vordrangen. Einen anderen Weg begannen einige Jahre zuvor die „Swingle Singers“ aus Frankreich: Aus der Unterhaltungsmusik kommend, machten sie ihren Stimmen auch die Werke der Klassik gefügig. Eine ungeheure Bandbreite zeichnet diese Ensembles bis heute aus, und die Freude an allem, was man mehrstimmig singen kann – sie machte Schule: In Deutschland gründeten sich 1980 die Singphoniker, die sich wiederum an den Comedian Harmonists orientierten. In den Neunziger Jahren folgten Singer Pur und Amarcord, deren Repertoire ebenfalls vom Madrigal bis hin zum Pop oder Jazz reicht. Etliche andere a-capella-Formationen ließen sich von diesen und ähnlichen Vorbildern inspirieren. Manche Wurzeln liegen in der geistlichen Musik – die Sänger von Amarcord etwa sind ehemalige Thomaner, Singer Pur ging aus den Regensburger Domspatzen hervor – eines aber haben sie alle gemeinsam: Sie sind auf kein Genre festgelegt, und eine unbändige Entdeckerfreude hält ihre Musik lebendig. Dabei geben sie ihre Erfahrungen gerne auch in Workshops weiter.



Vorbild war „The Real Group“ unter anderem für die dreizehn Jahre jüngere Gruppe „Rajaton“ aus Finnland. Auch deren Name – „grenzenlos“ – ist Programm: Denn auch hier verschwimmen sämtliche Genres und Stilrichtungen. Die Sänger sind klassisch ausgebildet und im Pop-Gesang oder an verschiedenen Instrumenten geschult. Befreundet sind „Rajaton“ und „The Real Group“ schon seit längerem. 2013 realisierten sie schließlich den Wunsch, zusammen auf der Bühne zu stehen – und als „Leveleleven“ potenzieren sie seitdem nochmals ihre Qualitäten.



Weitere Informationen: www.festspielhaus.de



Informationen und Eintrittskarten: Tel. 07221 / 30 13 101

