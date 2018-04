Pfingstfestspiele 18. bis 22. Mai 2018

Wollte man das Programm der diesjährigen Pfingstfestspiele am Festspielhaus Baden-Baden mit einem Wort beschreiben, es wäre wohl dieses: Mitreißend.



Wagners „Fliegender Holländer“, die Auferstehungssinfonie von Gustav Mahler, ein Verdi-Abend sowie Meisterwerke von Sibelius, Schubert und Mendelssohn Bartholdy stehen auf dem Programm vom 18. bis 22. Mai 2018.



Die Konzerte werden von den Ausnahmekünstlern Bryn Terfel, Diana Damrau, Janine Jansen, Ivan Fischer und Igor Levit dargeboten. Neben den großen Abenden im Festspielhaus gibt es Matineen und ein Meisterkonzert im Museum Frieder Burda.



Auf allen Weltenmeeren zuhause, zum „Holländer“ im Festspielhaus vereint: Internationale Solistenstars geben sich die Ehre



Eröffnet werden die Pfingstfestspiele am 18. Mai um 18 Uhr mit einer konzertanten Aufführung von Richard Wagners „Der fliegende Holländer“. Bryn Terfel gibt den Holländer‚ „seine“ Mary ist Okka von der Damerau. Mit dem bayreutherfahrenen Günter Groissböck als Daland und Benjamin Bruns als Steuermann sind auch die weiteren Partien erstklassig besetzt. Begleitet werden sie von den Münchner Philharmonikern unter Valery Gergiev und dem



Philharmonischen Chor München. „Mit der konzertanten Aufführung von Opern haben wir allerbeste Erfahrungen gemacht. Man denke nur zurück an das ‚Rheingold‘ unter der Leitung von Thomas Hengelbrock, oder die fulminante ‚Walküre‘ unter Valery Gergiev 2016“, so Festspielhaus-Intendant Andreas Möilch-Zebhauser.



Verdi, Verdi, Verdi



Am Pfingstsamstag, 19. Mai, geben sich die Sopranistin Diana Damrau und Bassbarition Nicolas Testé „VERDIssimo“ und präsentieren einen Abend mit den beliebtesten Arien und Duetten von Guiseppe Verdi. Auf dem Programm stehen u.a. Gesangsstücke und Instrumentalwerke aus „La Traviata“, „Otello“, „Simone Boccanegra“, „Un ballo in maschera“ und „Falstaff“. Begleitet werden Diana Damrau und Nicolas Testé vom Münchner Rundfunkorchester unter Ivan Repuąić.



Mahlers Zweite: Iván Fischer und das Budapest Festival Orchestra



Für das Konzert am Pfingstsonntag hat der ungarische Dirigent Iván Fischer die wohl beliebteste Sinfonie von Gustav Mahler, die „Auferstehungssinfonie“ gewählt. Unter Iván Fischer, der gerade bei den Osterfestspielen einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat, spielt das Budapest Festival Orchestra. Die Gesangspartien sind mit Sopranistin Christiane Karg und Mezzosopranistin Elisabeth Kulman exzellent besetzt; Ihnen zur Seite der Tschechische Philharmonische Chor Brünn. Zu erleben ist Mahlers Zweite am 20. Mai um 18 Uhr im Festspielhaus Baden-Baden.



Erstmalig in Baden-Baden: Ein voller Abend Meisterwerke von Jean Sibelius



Und erstmalig in Baden-Baden zu erleben: Ein Abend ausschließlich mit Meisterwerken des finnischen Komponisten Jean Sibelius. Neben dem Violinkonzert d-Moll op. 47 erklingen am 21. Mai um 19 Uhr die Sinfonien 6 und 7. Es spielt die Starviolinistin Janine Jansen und das London Symphony Orchestra unter Michael Tilson Thomas.



„Janine Jansen hat die Herzen vieler Musikliebhaber in Baden-Baden im Sturm erobert. Ich freue mich sehr auf das Sibelius-Violinkonzert mit ihr“ so Andreas Mölich-Zebhauser und ist überzeugt: „Überhaupt wird dieser Sibelius-Abend viele erstklassige Premieren für Baden-Baden beinhalten.“



Zum krönenden Abschluss: Ausnahmekünstler Igor Levit



Gerade erst 31 Jahre alt ist er und schon mit dem international renommierten Gilmore Artist Award ausgezeichnet: Igor Levit. Am 22. Mai, 20 Uhr, spielt Igor Levit im Festspielhaus die Klavierkonzerte 1 und 2 von Felix Mendelssohn Bartholdy. Dazu erklingen Schuberts fünfte Sinfonie, sowie dessen Ouvertüre im italienischen Stil, dargeboten von der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen unter Florian Donderer.



Klangvoller Start in den Tag: Die Matineen der Pfingstfestspiele



Neben den großen Konzerten sollen die Matineen nicht unerwähnt bleiben. Sie sind inzwischen fester Bestandteil der Pfingstfestspiele und jede einzelne ist eine Entdeckung wert.



Am Vormittag des Pfingstsamstags, 19. Mai, präsentiert die Hamburger Klavierprofessorin und Pianistin Anna Vinnitskaya mit dem aufstrebenden Schumann Quartett Werke von Schostakowitsch und Debussy.



Am Pfingstsonntag, ebenfalls um 11 Uhr, gibt es ein Konzert zu erleben, dessen Instrumentierung wohl kaum einen geeigneteren Raum als das Festspielhaus mit seiner ausgezeichneten Akustik finden konnte. Magali Mosnier und Marie-Pierre Langlamet lassen auf Harfe und Flöte Werke von Bach, Mozart, Schubert, Debussy und Fauré erklingen.



Frühes Aufstehen lohnt sich am Pfingstmontag. So wohlklingend wie von dem Trio Tobias Feldmann (Violine), Lise Berthaud (Viola) und Julian Steckel (Violoncello), mit Werken von Françaix und Mozart, wird man selten in den Tag geleitet. Das „musikalische Morgenerwachen“ im Museum Frieder Burda beginnt um 9 Uhr.



Das Programm der Pfingstfestspiele 2018 am Festspielhaus Baden-Baden im Ablauf



Fr., 18. Mai 2018, 18 Uhr

Wagner: Der fliegende Holländer

Konzertante Oper

Die Pfingstfestspiele 2018 eröffnen mit einer konzertanten Aufführung von Wagners "Der fliegende Holländer". Mit Bryn Terfel in der Titelrolle. Valery Gergiev dirigiert die Münchner Philharmoniker und den Philharmonischen Chor München.



Pfingstsamstag, 19. Mai 2018, 11 Uhr

Anna Vinnitskaya & Schumann Quartett

Matinee

Die Matinee am 19. Mai 2018 präsentiert das Klavierquintett von Dmitri Schostakowitsch – mit der Pianistin Anna Vinnitskaya und dem Schumann-Quartett. Zuvor erklingen Schostakowitschs Streichquartett Nr. 7 und eine Auswahl der "Préludes" für Klavier von Claude Debussy.



Pfingstsamstag, 19. Mai 2018, 18 Uhr

Diana Damrau & Nicolas Testé

VERDIssimo

"VERDIssimo" heißt der Verdi-Abend am 19. Mai 2018 mit der Sopranistin Diana Damrau und dem Bassbariton Nicolas Testé. Es spielt das Münchner Rundfunkorchester unter Ivan Repuąić.



Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, 11 Uhr

Magali Mosnier & Marie-Pierre Langlamet

Matinee

Es ist die klassische französische Besetzung: Magali Mosnier und Marie-Pierre Langlamet spielen am 20. Mai 2018 um 11 Uhr Musik für Flöte und Harfe – von Bach, Mozart, Schubert, Debussy, Fauré und Bizet.



Pfingstsonntag, 20. Mai 2018, 18 Uhr

Mahler: Sinfonie Nr. 2

Budapest Festival Orchestra

Überwältigend: Mahlers Auferstehungssinfonie (Nr. 2) am 20. Mai um 18 Uhr mit dem Budapest Festival Orchestra unter Iván Fischer. Es singen Christiane Karg, Elisabeth Kulman und der Tschechische Philharmonische Chor Brünn.



Pfingstmontag, 21. Mai 2018, 9 Uhr

Musikalisches Morgenerwachen

Museum Frieder Burda

Musikalisches Aufwachen im Museum Frieder Burda: Tobias Feldmann (Violine), Lise Berthaud (Viola) und Julian Steckel (Violoncello) spielen Trios von Jean Françaix und Wolfgang Amadeus Mozart.



Pfingstmontag, 21. Mai 2018, 19 Uhr

Janine Jansen & London Symphony Orchestra

Sibelius: Meisterwerke

Nordische Überwältigungsästhetik: Violinkonzert und Sinfonien Nr. 6 und 7 von Jean Sibelius. Mit Janine Jansen, Violine, und dem London Symphony Orchestra unter Michael Tilson Thomas.



Di., 22. Mai 2018, 20 Uhr

Igor Levit

Mendelssohn: Klavierkonzerte

Er ist einer der interessantesten jungen Pianisten: Igor Levit spielt die beiden Klavierkonzerte von Mendelssohn. Dazu erklingen Schuberts fünfte Sinfonie sowie dessen Ouvertüre im italienischen Stil. Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen wird geleitet von Florian Donderer.



