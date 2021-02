Das Fachmagazin 'Healthcare Marketing' kürt die Gewinner des 'Spot des Jahres' 2020. 45 Branchenexperten beurteilen die besten Werbespots der Gesundheitsbranche in Deutschland. Die Werbekampagne der Felix Burda Stiftung um die Wortneuschöpfung Präventiophobie, gewann bereits im März 2020 und räumt nun auch beim Jahreswettbewerb Gold ab.



Der von Serviceplan Health & Life entwickelte TV-Spot „Präventiophobie - Wenn die Angst vor der Darmkrebsvorsorge größer ist als die Angst vor dem Krebs“ sorgte für beachtliche Awareness für die Darmkrebsvorsorge im Darmkrebsmonat März 2020: Trotz der mitten im Aktionsmonat einsetzenden Corona-Pandemie wurde er von 24 Sendern rund 2.000 mal pro bono geschaltet.



Im Spot fantasiert sich ein irrer Phobiker (Wayne Carpendale) im Wahn durch mehrere Phobie-Settings. Hühner, Blumen und selbst Trockenheit machen im Angst. Am Ende spricht die verwunderte Ärztin (Sissi Perlinger): "Es gibt viele Phobien. Aber nur eine kann tödlich sein: Präventiophobie. Die Angst vor der Darmkrebsvorsorge!".



Aus allen Clips, die zwischen Januar bis Dezember 2020 im Rahmen des „Spot des Monats“ prämiert wurden, entschied sich die Jury nun für die kreativsten und originellsten Ideen und vergab in der Jahreswertung 2020 drei Mal Gold, vier Mal Silber und fünf Mal Bronze. Die Felix Burda Stiftung blickt damit auf eine beachtliche Bilanz bei diesem Wettbewerb von Healthcare Marketing, der seit 2018 durchgeführt wird:



-Gold im Januar 2018 und in der Jahreswertung für „Der Kinderchor“.

-Gold im März 2020 und in der Jahreswertung für „Präventiophobie“.

-Bronze im Oktober 2018 für „Am Pool“.



„Unser Erfolgsrezept liegt vielleicht auch in unserer Markenidentität begründet: Wir verstehen uns als smarte Rebellen! Der Kern vom Kern unserer Marke sagt also schon etwas über unsere „unkonventionelle“, rebellische, vielleicht freche, schlitzohrige Haltung aus“, verrät Carsten Frederik Buchert, Director Marketing & Communications der Felix Burda Stiftung. „Dies führt dazu, dass wir den Agenturen maximale, kreative Freiheiten lassen können, das sonst vielleicht eher Unmachbare herauskitzeln und uns über freakige Ideen freuen, die im Werbeblock überraschen. Denn darum geht es am Ende: Um maximale Aufmerksamkeit in dem kurzen Zeitraum des Darmkrebsmonat März. Für ein Thema das jeder braucht, aber niemand haben will: Die Darmkrebsvorsorge.“



International erfolgreich



Die Kampagne #Präventiophobie hat nicht nur jetzt den „Spot des Jahres 2020“ gewonnen, sondern wurde mit 5x Gold, 3x Bronze und 2 Shortlist-Platzierungen bei teils internationalen Kreativwettbewerben von COMPRIX bis Epica Awards ausgezeichnet. Für die Felix Burda Stiftung Grund genug, diese erfolgreiche Idee auch im diesjährigen Darmkrebsmonat März zu nutzen, um nochmals dazu aufzurufen, die Angst vor der Darmkrebsvorsorge – die Präventiophobie – zu überwinden.



„Mittlerweile geht es ja aber nicht mehr nur um die Angst vor der Untersuchung selbst, sondern auch um die Angst vor einer SARS-CoV2-Infektion beim Arzt“, so Buchert. „Für beide Vorbehalte aber gilt: Es gibt keinen Grund, diese Chance gegen Krebs nicht zu nutzen. Die Hygiene bei den Magen-Darm-Ärzten ist top. Und die Untersuchung ist harmlos. Darmkrebs ist viel schlimmer!“



Mehr dazu: https://www.felix-burda-stiftu...





