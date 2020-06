Pressemitteilung BoxID: 802085 (Fächerbad Karlsruhe GmbH)

Die Sauna im Fächerbad öffnet

Der Sommer steht vor der Tür, doch ist in diesem Jahr alles etwas anders als gewohnt – so auch im Fächerbad das am Sonntag, den 07. Juni 2020 wieder seine Türen für Saunagäste öffnet.



Der Neustart steht nun kurz bevor: Die Sauna im Fächerbad öffnet ab Sonntag, den 07. Juni 2020 um 9 Uhr. Jedoch sieht der Saunabesuch anders aus als sonst: So besteht für Gäste im Eingangsbereich und im Gastronomiebereich Maskenpflicht sowie Abstands- und Sicherheitsregeln sind einzuhalten. Aufgüsse dürfen bis auf weiteres nicht stattfinden und es ist mit weiteren Einschränkungen zu rechnen, zudem ist die maximale Anzahl an Gästen beschränkt. Das Fächerbad bittet alle Gäste daher, sich vor einem Besuch auf der Internetseite zum aktuellen Besuchsaufkommen zu informieren, um einen reibungslosen und sicheren Saunaspaß zu garantieren.



Gesundheitlich wirkt sich das regelmäßige Schwitzen gleichermaßen positiv auf Seele und Körper aus. Durch die Erhöhung der Körpertemperatur zerstört der Körper die anbahnenden Krankheitserreger und stärkt das Immunsystem. Die besinnlich wohlige Wärme ist zudem wie Balsam auf der Seele – Entspannung pur.



Antworten auf häufig gestellte Fragen und Hinweise zum Thema Corona finden Sie auf www.ka-faecherbad.de

