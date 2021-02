.

Endlich Frühling! Da taut so einiges auf, vor allem die Seele. Warum nicht die neu gewonnene Energie nutzen und ein neues Projekt starten? Zum Beispiel die Garage frühlingsfit machen – und zum Homegym umfunktionieren!



Tipps für den Frühjahrsputz in der Garage



Einmal im Jahr, am besten im Frühjahr, sollte man seiner Garage eine gründliche Reinigung gönnen. Hier fünf Tipps für den perfekten Putzplan:





Garage leerräumen, Ausrangiertes und Unrat entsorgen, groben Schmutz entfernen

Boden mit Gartenschlauch abspritzen und mit einem Abzieher aus der Garage hinausbefördern, Öl- und Tausalzflecken mit Hochdruckreiniger entfernen, größere Ölreste mit geeigneten Mitteln binden und als Sondermüll entsorgen

Dach und Dachabläufe von Laub, Moos und Schmutz befreien

Tor pflegen, Scharniere und Schließzylinder mit Silikonspray oder Graphitöl behandeln

Abstand zwischen Einfahrts- und Pflasterkante prüfen. Bei mit Sand oder Schotter gefüllter Lücke zwischen Betonabschlusskante der Garage und Pflastersteinen der Einfahrt sollte der Abstand zwischen 0,5 und 1 cm liegen, damit die Betonkante keinen Schaden nimmt. Reduziert sich der Abstand, sollte das angrenzende Pflaster ausgebessert und die Lücke wieder mit Sand/Schotter aufgefüllt werden.





Lüftungstipps gegen Schwitzwasser – automatische Lüftung in der Betonfertiggarage



In der Garage ist das Lüften vor allem beim Übergang vom Winter zum Frühling enorm wichtig. Durch den Kalt-Warm-Wechsel in der Umgebung kann Kondenswasser an Decke und Wänden entstehen. Ratsam ist konstantes Stoßlüften bei komplett geöffnetem Garagentor und ggf. -fenster. „Die Betonfertiggarage hat den Vorteil, dass sie oft schon serienmäßig über eine automatische Lüftung verfügt“, so Matthäus Moser von der Fachvereinigung Betonfertiggaragen, „Lüftungsöffnungen in der Rückwand und eine Lüftungsmöglichkeit im Torbereich sorgen für einen permanenten Luftwechsel im Innenraum. Die Öffnungen müssen allerdings vollständig freigehalten werden, damit sie funktionieren. Bei stärkerem Feuchtigkeitsaufkommen sollte die Garage zusätzlich stoßweise gelüftet werden.“ Generell herrschen in der Betonfertiggarage zu jeder Jahreszeit eine relativ konstante Raumtemperatur und ein gutes Raumklima. Beste Voraussetzungen, um sie auch für andere Zwecke zu nutzen als das Unterstellen von Fahrzeugen.



Die Betonfertiggarage als Fitnessstudio



Wer weiß schon, wann die Fitnesscenter und Sportvereine endlich wieder öffnen?! Warum dann nicht neben Homeoffice und Homeschooling auch ein Homegym einrichten? Platztechnisch ist in der Garage vieles möglich – vom Laufband über den Crosstrainer bis zum Spinningbike. Kostentechnisch kann man aber auch mit kleinerem Budget eine Trainingsfläche für ein gutes Workout gestalten, zum Beispiel mit der guten alten Sprossenwand. Die ist nicht nur platzsparend, sondern auch sehr vielfältig, da man mit ihr die verschiedensten Übungen zur Kräftigung und Mobilisation machen kann – auch in Kombination mit Elementen wie einer Klimmzugstange oder Widerstandsbändern. Weitere effektive und günstige Trainingsutensilien: Springseil, Hanteln (alternativ: gefüllte Wasserflaschen), Faszienrolle, Stuhl, Trainingsmatte.



Den Untergrund der Trainingsfläche kann man mit Klick-Vinyl oder -Laminat schnell etwas ansprechender gestalten. Da fehlt nur noch ein großer Spiegel an der Wand, etwas mehr Licht und Musik. Und für ein bisschen mehr Motivation und Kursfeeling bieten inzwischen viele Fitnessstudios auf ihren Internetseiten Live-Online- oder On-Demand-Kurse für die unterschiedlichsten Workouts, Tanzen und Yoga an. So kommt das Gym ja nun wirklich fast nach Hause.



Mehr Informationen direkt bei der Fachvereinigung Betonfertiggaragen e. V. unter www.betonfertiggaragen.de

(lifePR) (