Pressemitteilung BoxID: 803890 (Fachverband Betonbohren und -sägen Deutschland e.V)

200 Euro für Neuanschaffung: BG BAU fördert Kernbohrmotoren mit PQ6-Anschluss

Mit ihren Arbeitsschutzprämien unterstützt die BG BAU Investitionen in ausgewählte unfallverhütende Produkte und gesundheitserhaltende Maßnahmen. Seit April 2020 zählt dazu auch der werkzeuglose Bohrkronenanschluss PQ6. Konkret erhalten Fachbetriebe für die Neuanschaffung eines Kernbohrmotors mit PQ6-Anschluss einen Zuschuss in Höhe von 200 Euro. Der PQ6 wurde auf Initiative und mit finanzieller Unterstützung des Fachverbandes Betonbohren und -sägen in Kooperation mit dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) entwickelt. Er ermöglicht die Montage und Demontage einer Bohrkrone an der Maschine per Hand ohne Einsatz von Werkzeug. Die technische Innovation ist seit 2018 bei zahlreichen Herstellern verfügbar.



„Mit der Aufnahme des PQ6 in die Riege der Arbeitsschutzprämien bestätigt die BG BAU den hinter der Entwicklung stehenden Ansatz des Fachverbandes, das Verletzungsrisiko beim Wechseln von Bohrkronen zu reduzieren“, erklärt Michael Huber, stellvertretender Vorsitzender und Leiter des Ausschusses Technik und Sicherheit des Fachverbandes. „Aus eigener Erfahrung kann ich ergänzen: Der Bohrkronenwechsel erfolgt mit dem PQ6-Anschluss deutlich schneller, das reduziert die Rüstzeiten auf der Baustelle spürbar, damit ergeben sich auch wirtschaftliche Vorteile.“



In den Erläuterungen der BG BAU zum Fördergrund wird der Sicherheitsaspekt klar definiert, darin heißt es: „Das Gefährdungsspektrum bei Montage und Demontage von Bohrkronen reicht von ergonomisch ungünstiger Körperhaltung sowie Abläufen bis zu Verletzungsgefahren durch abrutschendes Werkzeug oder Schürfungen sowie Quetschungen bei Arbeiten unter beengten Verhältnissen.“ Dem PQ6 wird daraufhin eine „Reduzierung der oben genannten Gefährdungen durch werkzeuglose Montage und Demontage der Bohrköpfe“ attestiert. Alle Informationen zu den Förderbedingungen sowie den Förderantrag gibt es unter www.bgbau.de/praemien, Stichwort: PQ6.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (