Am Donnerstag, 17. September 2020, 11 Uhr

Hochschule Osnabrück, Apfelplantage in der Nähe vom Campus Haste,

49090 Osnabrück (Details siehe Anfahrtsplan)





Ablauf





11 Uhr: Vorstellung der neuen Apfelsorte “Deichperle”





und Begleitung eines Teams der Hochschule Osnabrück bei der Apfelernte





Im Anschluss: Möglichkeit für Interviews, Fotos und den Dreh von Schnittbildern





Teilnehmerinnen und Teilnehmern





Dr. Werner Dierend, Professor für Obstbau

Dr. Henning Schacht, Professor im Fachgebiet Baumschule

Dr. Ulrich Enneking, Professor für Agrarmarketing

Thorben Sumfleth, Obstanbauer, Züchtungsinitiative Niederelbe (ZIN) - angefragt





Perfekte Züchtung vom Campus Haste der Hochschule Osnabrück: Nach 18 Jahren intensiver Forschungsarbeiten erobert nun eine neue Apfelsorte die ersten Wochenmärkte und Geschäfte in Norddeutschland. Mit der Deichperle soll eine Sorte eingeführt werden, die dem Obstanbau im Alten Land neuen Glanz verleiht. An rund 40.000 Bäumen der Züchtungsinitiative Niederelbe, einem Zusammenschluss aus 170 Obstbau- und Obsthandelsbetrieben, wächst die Deichperle bereits. Nun startet die Ernte in ganz Norddeutschland.



Das Forschungsteam der Hochschule Osnabrück stellt die Besonderheiten der neuen Sorte auf der Apfelplantage in der Nähe vom Campus Haste vor und erläutert die vorangegangenen Kreuzungsversuche und Marktforschungstests mit Verbraucherinnen und Verbrauchern.



Wir würden uns sehr freuen, Ihnen als Medienvertreterinnen und -vertreter die neue Apfelsorte vorstellen zu dürfen.



Um die aktuellen Hygienebestimmungen gut einhalten zu können, bitten wir Sie um eine Rückmeldung bis Dienstag, 15. September 2020, an kommunikation@hs-osnabrueck.de oder 0541 969-3702 / -3847.

