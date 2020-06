Pressemitteilung BoxID: 802639 (Hochschule Osnabrück)

Musik studieren an der Hochschule Osnabrück

Noch bis 28. Juni für die Eignungsprüfungen im Sommer bewerben

Am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück (IfM) können in diesem Sommer trotz der Corona-Krise die Aufnahmeprüfungen für das Wintersemester stattfinden. Den Lehrenden ist es gelungen, ein Szenario zu entwickeln, das sowohl den Bewerberinnen und Bewerbern als auch den besonderen Anforderungen dieser Zeit gerecht wird. Noch bis zum 28. Juni ist es möglich, sich für die Eignungsprüfungen zu bewerben, die vom 11. bis 17. Juli am IfM abgehalten werden. Mit Pop, Jazz, Musical, Klassik und Elementarer Musikpädagogik haben Studieninteressierte die Möglichkeit, zwischen fünf Studienangeboten zu wählen. In ihrem achtsemestrigen Studiengang mit einem Abschluss in Musikerziehung (Bachelor of Arts) werden sie zu Educating Artists ausgebildet. Nach erfolgreichem Studium sind sie befähigt, sowohl als Berufsmusikerin/Berufsmusiker als auch als Musikpädagogin/Musikpädagoge zu arbeiten.



IfM-Dekan Professor Sascha Wienhausen freut sich auf alle, die im Wintersemester 2020/21 ihr Musikstudium an der Hochschule Osnabrück beginnen: „Wir vermitteln unseren Studierenden auf hohem Niveau pädagogische, künstlerische und wissenschaftliche Kompetenzen. Uns ist es wichtig, Talente in vertrauensvoller Atmosphäre individuell zu fördern. Die Erprobung verschiedener künstlerischer Formate, vielfältige Auftrittsmöglichkeiten und das Unterrichten diverser Zielgruppen sind deshalb fest in unserem Curriculum verankert. Wir haben einen innovativen Blick auf unseren Lehrplan und sind darauf bedacht, die aktuellen Entwicklungen in der Kreativwirtschaft, digitale und technische Neuerungen darin beständig zu integrieren.“ Auf noch etwas dürfen sich die Musikstudierenden des IfM freuen: In wenigen Monaten wird der Neubau des Instituts eröffnet. Mit ihm entsteht derzeit ein hervorragend ausgestattetes Gebäude mit großem Konzert- und Theatersaal, modernen Proberäumen und einem Tanzsaal. Mehr Informationen zu den Bewerbungsmodalitäten findet man unter www.ifm.hs-osnabrueck.de

