Erlebnismesse infa findet wie geplant statt

Gute Nachricht für alle infa-Fans. Deutschlands erfolgreichste B2C-Messe findet wie geplant vom 17. bis 25. Oktober auf dem Messegelände in Hannover statt.



Ddie Region Hannover hat als zuständige Behörde die Durchführung der Traditionsmesse genehmigt. Ausschlaggebend hierfür war ein umfassendes Sicherheitskonzept, das die Veranstalter zusammen mit Experten der Region zum Schutz vor einer COVID-19-Ausbreitung erarbeitet haben. Carola Schwennsen, Geschäftsführerin beim infa-Veranstalter Fachausstellungen Heckmann: „Unser Konzept garantiert für Aussteller, Besucher und Mitarbeiter die höchstmögliche Sicherheit und erlaubt uns dennoch eine Messe durchzuführen, die trotz einiger Einschränkungen ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis garantiert.“



Damit ist die infa die erste Messe, die seit Ausbruch der Corona-Krise wieder auf dem Messegelände in Hannover stattfindet.



Die wichtigsten Voraussetzungen zusammengefasst:





Generelle Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (ausgenommen Verkaufsgespräche)

Die Definition einer maximal zulässigen Personenanzahl pro Quadratmeter, um den generellen Mindestabstand von 1,50 Metern zu gewährleisten. Bedeutet: 4 Quadratmeter pro Besucher müssen vorhanden sein.

Deutliche Vergrößerung der Gangbreite

Höchster Hygienestandard durch die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln

Vorherige Registrierung von Ausstellern, Besuchern, Dienstleistern und Messemitarbeitern

Tickets nur im Online-Handel erhältlich





Die Maßnahmen bezüglich der Corona-Pandemie – für die infa bedeuten sie gleichermaßen eine umfassende Frischzellenkur. Carola Schwennsen: „Uns ist allen klar: Eine infa 2020 wird anders aussehen als in den letzten Jahren. Das bedeutet aber nicht, dass sie an Attraktivität verliert. Vielmehr präsentieren wir den Besuchern eine kompaktere, fokussierte und hochwertige Messe mit tollen Themen in einem neuen Ambiente.“



Deutschlands beliebteste B2C-Messe zieht in den Ostteil des hannoverschen Messegeländes und belegt dort die Hallen 2, 3, 4 und 18. In Halle 2 finden die Besucher die Themenschwerpunkte Lebensart, Weihnachten und Wohnambiente, in Halle 3 dreht sich alles um Beauty und Wellness, außerdem finden die Besucher hier den Basar der Nationen. In Halle 4 sind die Markthalle sowie der Themenschwerpunkt Bauen untergebracht und die beliebte Kurzveranstaltung infa kreativ findet vom 23. bis 25. Oktober in Halle 18 statt.



Darüber hinaus ist ein Unterhaltungsprogramm auf dem Freigelände vor der Halle 2 geplant.



Auch die Pferd & Jagd im Dezember soll laut Schwennsen wie geplant durchgeführt werden. Eine endgültige Genehmigung der Behörden hierfür werde für August erwartet.

