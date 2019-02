Tanz, Architektur und Wohlbefinden

27.02.19

Das Workshopprogramm der Potsdamer Tanztage ist da: Mit mehr als 30 Angeboten bietet das größte Festival für Darstellende Kunst in Brandenburg vom 14. bis 26. Mai 2019 eine Vielzahl von Möglichkeiten, Tanz und Bewegung zu entdecken und selbst auszuprobieren.



Das Programm umfasst verschiedene Formate: die Intensive Workshops für Menschen mit Bewegungserfahrung, eine Vielzahl von Workshops für alle Neugierigen und junger Tanz für Kids und Jugendliche. Eins haben alle Workshops gemeinsam: Sie werden angeleitet von international bekannten ChoreografInnen, die nicht oft in der Region zu erleben sind, darunter auch KünstlerInnen wie Yasmeen Godder, Bára Sigfúsdóttir oder Thomas Hauert, die sonst eher auf der Bühne zu erleben sind.



Im Jahr des Bauhaus-Jubiläums widmen sich einige Workshops der Architektur und der Beziehung von Raum und Körper. Die Architektin und Performerin Eleni Danesi z.B. lädt mit Molding the Void ein, die Wahrnehmung des eigenen und der anderen Körper zu schärfen. Durch Improvisation am Boden, in der Luft, an Seilen und Wänden wird die architektonische Umgebung erkundet. Esprit Yamak, eine Bewegungsform, die auch als Parkour bekannt ist, nutzt die Stadt und die Objekte im öffentlichen Raum als Entdeckungs- und Experimentierfeld. Und auch Lily Kiara öffnet in Improvisation – Space and Presence den Raum für Erkundungen dessen, was in der Dramaturgie und Poesie der Choreografie geschieht.



Ein weiterer Schwerpunkt des Programms sind verschiedene Tanztechniken von bedeutenden ChoreografInnen: Graham Technique, Cunningham Technique, Technique Germaine Acogny und Countertechnique. In diesen Workshops können TeilnehmerInnen Techniken und Stile erfahren, die die Tanzgeschichte geprägt haben und weltweit in Tanztrainings angewendet werden.



Wer sich frei, energetisch und wild bewegen möchte, findet ebenfalls verschiedene Möglichkeiten: Dance for Everybody, ist eine Einladung an Alle, die sich gerne bis zum Exzess bewegen! Mit einer Mischung aus Tanz-, Koordinations- und Krafttraining geht es vor allem darum, Freude zu haben und den eigenen Körper auf unterschiedliche Weisen zu spüren. Im Afro-Haitianischen Tanz entführt Karine LaBel die TeilnehmerInnen in eine Welt zwischen Tradition und Moderne. In Verbindung mit Live-Percussion regt der Workshop zum aktiven Erleben von Musik und Rhythmik an.



Tiefgreifende und feinsinnige Erfahrungen können in Body Work-Angeboten wie Alexander Technique, Vinyasa Flow Yoga, Somatic Expansion, Tai-Chi Dao Yin oder Gaga erlebt werden. Diese Workshops unterstützen die Selbstwahrnehmung, verfeinern die Sinne und bringen Körperenergien neu ins Fließen.



Der Junge Tanz lädt Kinder und Jugendliche ein, verschiedene Bewegungsformen wie Parkour, Zeitgenössischen Tanz oder Tanzakrobatik kennenzulernen. In Wild at Heart können Jugendliche intensiv, gemeinsam und mit voller Energie tanzen.



Das Format Groß und Klein tanzen ist offen für die ganze Familie. Mit Odile Seitz oder Mat Voorter, der im Stück „Danse Étoffée...“ zu Musik von John Cage zu sehen sein wird, tanzen Erwachsene und Kinder gemeinsam, mal frei, mal mit einem Thema oder unterschiedlichen Materialien. Eltern und ihre Babys können in Baby, lass uns tanzen tänzerisch und verbal in einen Dialog treten und den eigenen Körper neu entdecken.



Viele Workshops finden morgens, abends oder an den Wochenenden statt, sodass auch Berufstätige und Familien die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Wer sich bis zum 30. April anmeldet, erhält die Early Bird Preise.

Übrigens sucht das TanztageTeam noch helfende Hände. Als HelferIn beim Festival kann man kostenlos an Workshops teilnehmen, Aufführungen schauen und hinter den Kulissen dabei zu sein!



Das Aufführungsprogramm des Festivals erscheint Mitte März 2019.



Weitere Informationen unter www.potsdamer-tanztage.de



Infos und Anmeldungen:



Potsdamer Tanztage

fabrik Potsdam

PF 600607, 14406 Potsdam

Tel. 0331 2800314



www.potsdamer-tanztage.de www.fabrikpotsdam.de



POTSDAMER TANZTAGE 2019

14. – 26. Mai 2019

Auswahl Workshops



Cunningham Technique

Di 14. - Sa 18. Mai 10:00 - 13:00

Mit Daniel Squire (GB)

Der innovative Umgang Merce Cunninghams mit Bewegung und Musik entwickelte den zeitgenössischen Tanz entscheidend weiter. Auf einer klassischen Grundlage wird intensiv an der Cunningham Technik gearbeitet, die eine starke Rhythmik aufweist und die Flexibilität mit muskulärer Kraft fördert. Im Anschluss werden längere Sequenzen aus dem Repertoire erlernt. Daniel Squire war über zehn Jahre lang Tänzer der Merce Cunningham Dance Company (MCDC) und arbeitet als Tänzer, Schauspieler und Lehrer.



What goes where

Mi 15. - Sa 18. Mai 14:00 - 18:00

Mit Jonathan Burrows (GB)

Jonathan Burrows lädt Alle, die am Schaffen von Performance interessiert sind, ein, das Entstehen von choreografischen und kompositorischen Prozessen zu erforschen. Wie kommen Konzept, Bild, Form, Dramaturgie und Materialien in einer Performance zusammen? Mit praktischen Übungen und Experimenten werden Ansätze und Strukturen des Kreierens untersucht und kompositorische Fragestellungen diskutiert. Burrows zählt zu den wichtigsten Protagonisten des zeitgenössischen Tanzes in Großbritannien. Seine Arbeit ist stark durch die enge Zusammenarbeit mit dem Komponisten Matteo Fargion geprägt.



Improvisation – Space and presence

Di 14. - Sa 18. Mai 16:00 - 19:00

Mit Lily Kiara (GB/NL)

Was haben Raum und Präsenz gemeinsam? Was beeinflusst unser Dasein im Raum? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Choreografin Lily Kiara und begibt sich mit den TeilnehmerInnen auf eine Reise durch den Raum. Dabei arbeitet sie mit dem tanzenden Körper in Verbindung mit der Unmittelbarkeit und Genauigkeit der Präsenz und erkundet das Reichtum dessen, was in der Dramaturgie und Poesie der Choreografie im Raum geschieht.



Improvisation – The Body Between Reality and Imagination

Di 14. - Sa 18. Mai 10:00 - 13:00

Mit Bára Sigfúsdóttir (IS)

Wozu ist der Körper fähig? Durch Improvisationen werden die Grenzen zwischen physischen und imaginierten Bewegungen aufgelöst. Die daraus gewonnene Präsenz, der Umgang mit Schwerpunkt, Rhythmus und Musikalität sowie das Verhältnis des Körpers im Raum lassen neue Bewegungsvarianten entstehen. Das bewusste Hören mit dem ganzen Wesen erlaubt der Kreativität, sich von inneren heraus zu entfalten. Die Tänzerin und Choreografin Bára Sigfúsdóttir sensibilisiert in ihren Arbeiten verschiedene Sinnesqualitäten.



Dance for Everybody

Mo 20. – Di 21. Mai 17:00 - 19:00

Mit Lea Martini (D)

Dance for Everybody ist eine Einladung an Alle, die sich gerne bis zum Exzess bewegen wollen! Mit einer Mischung aus Tanz-, Koordinations- und Krafttraining geht es vor allem darum, Freude zu haben und den eigenen Körper auf unterschiedliche Weisen zu spüren. Ein dynamisches, kraftvolles Training führt quer durch den Raum, zu verschiedenen Themen wird improvisiert und so für den Moment eine gemeinsame Choreografie geschaffen.



Technique Germaine Acogny

Mo 20. – Fr 24. Mai 17:30 - 19:30

Mit Raouf Tchakondo (TG)

Die Technique Germaine Acogny ist eine zeitgenössische afrikanische Tanztechnik, die von Germaine Acogny, Ikone des westafrikanischen Tanzes, entwickelt wurde. Sie kombiniert traditionelle westafrikanische Tänze mit westlichen Tanztechniken. Freude, Spiel, Rhythmus sowie die Verbindung zwischen Natur und Mensch sind die Grundgedanken dieser Technik. An der Basis dieser intensiven physischen Arbeit liegen der Kontakt der Füße mit dem Boden, die stetige Bewegung der Wirbelsäule, die Stellung des Beckens und vor allem die volle Einsetzung des Brustbeins. Raouf Tchakondo unterrichtet an der École des Sables im Senegal.



Graham Technique

Mi 22. – Sa 25. Mai 15:00 - 17:00

Mit Chiang-Mei Wang (TW)

Die Graham Technique entspringt den Ursprüngen des modernen amerikanischen Tanzes. Durch das Prinzip von Kontraktion und Entspannung werden Gefühle zum Ausdruck gebracht. Kraftvolle, akzentuierte und spiralförmige Bewegungen charakterisieren diese Tanztechnik. Durch Konzentration auf die Körpermitte werden Stabilität sowie Dynamik der Bewegungen gefördert.



The Empty Body

Do 23. - Sa 25. Mai 14:00 - 17:00

Mit Shanti Vera (MEX)

Ausgehend von verschiedenen Tanztechniken spielt Shantí Vera mit Landkarten des Sichtbaren und des Unsichtbaren, mit der Beobachtung, dem Experiment und mit der Bereitschaft, das Überraschende zu zulassen. Die Schwerkraft und der Raum sind Elemente, die in ihre Arbeit einfließen, in der Releasetechnik, Flying Low, Aikido oder Feldenkrais zu einer energiegeladenen Verschmelzung finden. Für Shanti sind Denken und Tanzen untrennbar verwoben. Wenn die Gedanken frei fließen, kann der Körper das noch Ungedachte tanzen.



Molding the Void

Do 23. – Sa 25. Mai 17:00 - 19:30

Mit Eleni Danesi (GR)

Die Architektin und Performerin Eleni Danesi entführt in Räume zwischen unterschiedlichen Materialien und lädt ein die Wahrnehmung des eigenen und der anderen Körper zu schärfen. Durch Improvisation am Boden, in der Luft, an Seilen und Wänden wird die architektonische Umgebung erkundet. Dieser interdisziplinäre Workshop richtet sich an alle Menschen, die an Räumen zwischen Kunst und unterschiedlichen Ausdrucksformen interessiert sind.



Vinyasa Flow Yoga

Mo 20. - Fr 24. Mai 09:00 - 10:30

Mit Fiona Edwards (GB)

Vinyasa Flow ist ein dynamisches Yoga, in dem sich Bewegung und Atmung zu einem fließenden Erlebnis verbinden. Ausrichtung, Gleichgewicht und Kraft von Körper und Geist stehen im Fokus des Workshops. Durch ihre Leidenschaft für das Yoga und ihre langjährige Erfahrung als Tänzerin gibt Fiona Impulse den eigenen Körper besser zu spüren und das Wohlbefinden zu steigern.



Info und Anmeldung: www.potsdamer-tanztage.de





